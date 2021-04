Házenkáři Karviné vybojovali v sérii se Zubřím postup do semifinále

Házenkáři Karviné si zajistili poslední volné místo v semifinále extraligy. Vítěz základní části musel v sérii se Zubřím bojovat o postup nečekaně až do pátého utkání, to dnes favorité vyhráli v domácí hale 29:24. O účast ve finále se Baník utká s Lovosicemi, druhou dvojici tvoří Plzeň a Dukla Praha.

Karviná měla rozhodující zápas pod kontrolou a udržovala si mírný náskok. Deseti góly se na vítězství podílel Vojtěch Patzel, jenž proměnil pět sedmiček. Desetibrankový zápas odehrál v dresu hostů i Miroslav Jurka.

"Musím pochválit své hráče a poděkovat jim za to, jak zvládli dnešní zápas. Byl to obrovský tlak na celý klub. Přistoupili k utkání velmi zodpovědně," citoval svazový web trenéra Karviné Michala Brůnu, který také vyzdvihl výkon protivníka. "Hráli opravdu dobře a byli nám velmi těžkým soupeřem," konstatoval.

Michal Tonar litoval, že osmý tým základní části proti jejímu vítězi nedovršil překvapení. "Jsme smutní, že to nevyšlo. Jeli jsme sem odhodlaní se o vítězství poprat, ale v rozhodujících momentech jsme udělali o něco víc chyb než domácí. Karviná se tím dostala do malého náskoku a už to bylo nad naše síly," řekl.

Zubří po vyřazení čekají boje o konečné 5. - 8. místo. Prvním soupeřem bude Frýdek-Místek.