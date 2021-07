Hokejbalisté Kert Parku Praha vybojovali čtvrtý titul v řadě. Pardubice vyřídili za tři minuty

Ve třetím finálové zápase, za stavu série 1:1, hostili Pražané HBC Autosklo Pardubice a zápas rozhodli během tří minut na začátku první třetiny, kdy soupeři nasázeli tři góly. Hosté sice dokázali snížit dvakrát na rozdíl dvou branek, ale v poslední třetině dostali další dva góly. Tým z Prahy 13 tak zvítězil jasně 6:2. Navíc Dalimil Zvonek přidal cenu pro nejlepšího útočníka a Martin Kruček jako nejlepší asistent vyhrál kanadské bodování soutěže.

Staronoví mistři si titul a oslavy s pohárem užívali. Vždyť ještě v březnu vůbec nevěděli, jestli se soutěž rozběhne. Loni se nehrálo, letos se celá sezóna musela vejít do dvou měsíců. „Bylo to zvláštní, dlouho jsme nevěděli, jestli se vůbec bude hrát. Nakonec se všechno seběhlo hrozně rychle, finále se hrálo na dva vítězné zápasy, ten první jsme doma prohráli s Pardubicemi 3:4 na nájezdy, u nich jsme srovnali stav po výhře 5:1 a doma jsme pak krátkou, ale o to náročnější sezónu dotáhli ke čtvrtému titulu," zhdnotil spokojený kapitán Tomáš Wróbel. „Každý titul má svůj příběh, tenhle byl hodně zvláštní," dodal.

Kapitán týmu Tomáš Wróbel přináší trofej.

Karel Felt

Za dva roky, od třetí trofeje, se mužstvo příliš nezměnilo. „Zdravé jádro čtyřnásobných mistrů pomalu stárne. Ale my ho doplňujeme průběžně o mladé kluky, třeba Lukáš Lhota a Vojta Jágr už jsou oporami. Zapadli do mužstva skvěle a byli klíčoví i v play off. I díky vhodným doplněním jsme vyhráli čtvrtý titul. Základem úspěchu je dobrá parta a zázemí v klubu. Obojí máme. Předseda klubu David Kuna se stará perfektně. Náš trenér Milan Jelen umí na zápasy stanovit taktiku, která na soupeře platí. Máme výborný realizační tým. V rozhodujícím zápase jsme na Pardubice vlétli, to vyšlo, a pak jsme se zbytečně nikam nehnali, což fungovalo. Na výborné úrovni je i práce s mládeží, proto jsme ke společnému focení s pohárem pozvali ty, co přišli fandit, od mini přípravky, přes žáky až po juniory," zdůraznil kapitán šampionů.

Čtyři tituly jsou fajn, ale pět vypadá ještě lépe... „Trenér říká, že když získáme titul, staneme se legendami hokejbalu. Řekl to před tím třetím, letos znovu, a když to řekne příští rok, tak zase uděláme maximum, abychom to splnili. Každý rok to je těžší, konkurence roste, ale zvládli jsme to čtyřikrát, tak proč ne popáté," usmíval se Wróbel. V Kertu pracuje spousta dobrých trenérů od mini přípravek a další obětaví lidé, často rodiče žáčků. Podporu má klub i od radnice Prahy 13, však je jediným mistrem této části metropole. Jen už by bylo záhodno naplnit letitý slib, že bude zastřešeno hřiště na Lužinách, jednoduše a bez obřích nákladů...