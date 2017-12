Já fakt nejsem čarodějka, hájila se Kolocová poté, co od trenéra dostala věštící kouli

Obdržela vskutku netradiční prezent. Českou beachvolejbalistku Kristýnu Kolocovou svým dárkem její kouč Andrea Tomatis překvapil. „Z recese jsem od něj k Vánocům dostala věštící kouli, protože se neustále ptám, co když, a jak by, a on mi na to odmítá odpovídat,“ pravila na netradičním předvánočním setkání s novináři devětadvacetiletá hráčka.

Na její titěrné otázky už nenalézal odpovědi. A tak se jim rozhodl udělat přítrž. Devětatřicetiletý trenér českého beachvolejbalového páru Kristýna Kolocová-Michala Kvapilová Andrea Tomatis obdaroval Kolocovou věštící koulí. „Já se neustále ptám, co když, a jak by, a on mi neodpoví, protože odpověď není podložená fakty a daty, takže mi daroval kouli, abych právě v ní odpovědi na své otázky našla," okomentovala netradiční dárek zkušenější z českého dua.

„Ale fakt to není tak, že bych byla nějaká čarodějka. Jen jsem prostě člověk, který se hodně ptá, který na všechny své otázky ne vždy dostává odpovědi. Jinak na magii moc nevěřím. Principiálně to bude dobré těžítko," dodala vzápětí.

Strašlivá kombinace

Na setkání s novináři měli sportovci, které zastupuje squashový šampión Jan Koukal, upéct cukroví. S touto výzvou se Kolocová s Kvapilovou popasovaly se ctí.

„Velitelkou pečení byla Míša, já jsem jen pomáhala. Pekly jsme na soustředění v Římě mezi tréninky, takže výsledek není žádnej šlágr," popsala Kolocová. „Pro mě to byl naopak velký zážitek. Já na rozdíl od Týny jako malá nepekla, protože jsem létala s tátou po závodech, takže jsem si to moc užila a příští rok to hodlám zopakovat," smála se Kvapilová.

Obě se zároveň shodly, že tréninky v italské metropoli byly nejtěžší, které kdy absolvovaly. „Strávily jsme hodně času v posilovně i na písku. Byla to strašlivá kombinace, ale překvapilo mě, jak jsme to s Týnou dokázaly zvládnout, protože jsme si sáhly až na dno, z této přípravy budeme těžit celou sezónu," vysvětlovala Kvapilová.

Každá z nich se při tréninku také soustředila na konkrétní činnost. Kvapilová se zdokonalovala v nahrávce prsty, Kolocová zase pilovala technické údery či jiný styl útočení.

Probít se do semifinále

Do nové sezóny si stanovily jasné cíle. „Minulou sezónu jsme často končily ve čtvrtfinále, a tak v té letošní chceme postupovat pravidelně do semifinále," uzavřela Kvapilová.

První start české beachvolejbalistky čeká na začátku ledna v nizozemském Haagu, kde se koná premiérový turnaj Světového okruhu. Pak se přesunou do Pelhřimova na evropské Masters.