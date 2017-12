Basketbalisté Děčína prohráli potřetí za sebou

Děčínu se vůbec nepovedl vstup do utkání a Olomoucko si vypracovalo vedení až o 20 bodů, protože bylo silnější pod košem i při rychlých protiútocích. Ve druhé půli ale Severočeši začali stíhací jízdu, do poslední části už šli se ztrátou jediného bodu a ještě 47 vteřin před koncem vedli o čtyři body.

"Měli jsme skvělý vstup do utkání a dařilo se nám pod vlastním košem. Vedení o dvacet bodů ale přišlo příliš brzy. Bylo jasné, že se soupeř nezlomí a bude ještě zlobit, což se potvrdilo. Tým se však dokázal semknout a vítězství doslova urval, což je hodně cenné," těšilo kouče Olomoucka Predraga Benáčka.

Olomoucko skvěle zvládlo koncovku zásluhou svých dvou opor. Rozehrávač Jan Močnik nejprve trestnými hody snížil a následně nahrál na rozhodující trojku Jonu Fullerovi, který byl navíc faulován a zaznamenal tak čtyřbodovou akci. Pro Močnika to byla 13. asistence v utkání, čímž vyrovnal vlastní rekord této sezony. Fuller byl s 30 body nejlepším střelcem utkání. Za Děčín dal 25 bodů Ondřej Šiška, ale neproměnil závěrečnou střelu, která mohla Děčínu přinést vítězství.

"V první půli jsme předvedli bídnou hru bez energie. Z kabiny se ale vrátil jiný tým. Za to si hráči zaslouží kredit. Dokázali vymazat velkou ztrátu a dokonce se dostali do vedení. V poslední čtvrtině jsme ale nedokázali bránit, jak bylo zapotřebí. Závěrečný útok Šišky byl v jeho režii. To po Ondrovi chceme. Zkusil trojku, mohl být král. Nevyšlo to, ale osobně mi ta odvaha je sympatická," řekl trenér Děčína Pavel Budínský.

Dramatické bylo i utkání v Ostravě, kde Pardubice ztratily vedení až o 11 bodů a do posledních tří minut se šlo za vyrovnaného stavu. Východočechy ale podržel nejlepší střelec utkání Dominez Burnett, který dal klíčovou trojku a Pardubice už vedení díky dobré obraně udržely, když Ostrava už dala jediný bod z trestného hodu.

Burnett k 29 bodům přidal i osm doskoků, pět asistencí a 11 získaných faulů a byl tak nejužitečnějším hráčem kola.

Porážka Opavy ve Svitavách byla podle trenéra Petra Czudka zapříčiněná i zdravotními komplikacemi, kvůli nimž s týmem ani neodcestovaly opory Martin Gniadek a Radim Klečka. "Neodcestovali jsme v kompletním složení, což se naší hře projevilo. Lékaři nedoporučovali start ani Jakubu Šiřinovi, ten ale na vlastní pěst nastoupil, ukázal se jako správný kapitán," ocenil Czudek.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 14. kolo: Olomoucko - Děčín 100:96 (28:17, 53:38, 69:68) Nejvíce bodů: Fuller 30, Šepa 18, Mitchell 16, Čohadarevič 14, Močník 11 - Šiška 25, P. Houška 21, Pomikálek 15, Feštr 12. Ostrava - Pardubice 87:92 (21:25, 35:41, 67:65) Nejvíce bodů: Stanojevič 25, Woods 23, P. Bohačík 18 - Burnett 29, Martin 15, Pandula 12, Půlpán a Kent po 10. Kolín - Ústí nad Labem 81:97 (24:22, 40:49, 60:74) Nejvíce bodů: Šafarčík 24, Skinner a Machač po 17, Číž 10 - Šteffel 20, Singletary 19, Pecka 17, Robinson 16, Šotnar 13. Jindřichův Hradec - Brno 63:87 (13:24, 35:44, 49:67) Nejvíce bodů: Sinadinovič 15, Petrič 14, Zuzák 13 - Barry 28, Kereselidze 17, Primorac 12, Mays 10. Svitavy - Opava 89:76 (23:23, 41:40, 66:60) Nejvíce bodů: Kerr 24, Jelínek a Smithson po 16, Slezák 14 - Zbránek 22, Bujnoch 15, Kvapil 14.