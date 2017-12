Házenkáři začali přípravu na ME rozpačitě, remízou se Slováky

"Myslím, že to z naší strany nebylo dobře odehrané utkání. Výsledek ani předvedená hra neodpovídají tomu, co jsme si představovali. Doufám, že se po tomto utkání probudíme ze zimního spánku," neskrýval na svazovém webu velké rozladění jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

Zatímco český celek se chystá na lednové Euro v Chorvatsku a nastoupil téměř v nejsilnější sestavě, Slováci na šampionátu startovat nebudou a tak dostala šanci řada úplných nováčků.

Hosté v Považské Bystrici potvrzovali roli jasného favorita jen prvních 35 minut, v nichž si udržovali mírné vedení. Zkraje druhého dějství se dostali do tříbrankového náskoku, o který ale během chvíle přišli a ve 42. minutě měli ve skóre poprvé navrch domácí.

Slováci, patřící k evropskému podprůměru, vycítili šanci a i v omlazené sestavě následně dokázali favoritovi odskočit do třígólového vedení. V závěru však hosté zabrali a několik sekund před koncem zachránil střelou z dálky aspoň remízu Kašpárek.

"Musíme se naladit na to, že za 14 dní hrajeme na mistrovství Evropy. Dnes jsme neviděli nic, co by tomu odpovídalo. Nedostatky byly ve všech fázích naší hry. Doufám, že zítra se to zlepší a budeme se dále jenom zlepšovat," uvedl Kubeš.

"Musíme zapracovat na chybách, které jsme dělali v obraně i v útoku. Z utkání si každý hráč musí předbrat, co udělal špatně a ve Frýdku-Místku musíme odehrát úplně jiné utkání. Každý musí začít od sebe," dodal český křídelník Tomáš Číp.

Po páteční odvetě ve Frýdku-Místku se český celek znovu sejde 2. ledna v Brně. Národní tým tam absolvuje závěrečný přípravný kemp před šampionátem a vedle toho se dvakrát utká s Rakouskem. Do mistrovství Evropy vstoupí Češi 13. ledna soubojem proti Španělsku.