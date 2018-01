Děčínští basketbalisté neudrželi v Nymburku nadějné vedení

Basketbalisté Děčína neměli daleko k tomu, aby po téměř osmi letech v lize zlomili domácí neporazitelnost nymburských mistrů. V prvním poločase si hosté vypracovali slibný dvouciferný náskok, nad favoritem vedli ještě po půlhodině hry, ale v závěru ofenzivní smršť Středočechů neubránili a podlehli 90:103.

V domácím prostředí jednoznačně vyhrály týmy, které spolu soupeří o druhou příčku za Nymburkem. Pardubice porazily Svitavy o 27 bodů, Opava zvítězila nad USK Praha 80:50.

"Podle výsledku to vypadá na jednoznačné utkání, ale rozhodně tomu tak nebylo od počátku. Hosté začali s dobrou obranou, ale my jsme dnes měli Luďka Jurečku," řekl opavský trenér Petr Czudek. "Naši mladí hráči propadli. Vyrobili jsme 24 ztrát a to je asi náš smutný rekord," kabonil se kouč USK Chris Chugaz.

Jako noc a den se lišily výkony jindřichohradeckých basketbalistů v Kolíně ve třetí a čtvrté čtvrtině. Zatímco ve třetí desetiminutovce nastřílel poslední celek tabulky 36 bodů a vybudoval si šestnáctibodový náskok, v závěrečné čtvrtině zápasu hosté přidali jen osm bodů a prohráli 84:89. Na první vítězství v sezóně tak znovu nedosáhli.