Basketbaloví vicemistři z Děčína utrpěli debakl v Kolíně

Děčín zůstal po páté porážce z posledních šesti zápasů v tabulce šestý, jeho dnešní přemožitel se k němu přiblížil už na rozdíl jediného bodu. "Pro nás to bylo určitě nejlepší utkání sezóny. Vyrovnali jsme se a místy i předčili bojovnost Děčína, která je v celé soutěži vyhlášená. Navíc jsme je nepustili do jejich famózní souhry, která jim tak poslední roky funguje. Nabourali jsme jejich útočnou hru a dostávali jsme je do pozic, kdy museli střílet pod tlakem a jejich úspěšnost byla nízká," uvedl trenér Kolína Pavel Beneš.

Hosté měli úspěšnost střelby z pole 31 procent, téměř o polovinu méně než Kolín. "I když máme více střel z pole, je to bída," povzdechl si děčínský trenér Pavel Budínský. Kolín byl dnes energičtější, běhavější, efektivnější a zaslouženě vyhrál," dodal bývalý reprezentační trenér, z jehož týmu se do dvojciferných hodnot dostali jen patnáctibodoví Robert Landa a Šimon Ježek. Domácí táhli s 20 body David Machač a s devatenácti Lee Edward Skinner.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 19. kolo: Kolín - Děčín 84:60 (21:12, 45:34, 60:47) Nejvíce bodů: Machač 20, Skinner 19, Dokoupil 11, Šafarčík a Číž po 10 - Landa a Ježek po 15, P. Houška 8.