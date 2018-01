Kladno otočilo zápas s Příbramí, extraligu dál vede Jihostroj

Tabulku nadále vede českobudějovický Jihostroj, jenž doma porazil Zlín po těsných koncovkách 3:1. Kladno zůstalo druhé, ale na obhájce titulu ztrácí už dva body. Třetí je v neúplné tabulce Karlovarsko, které si odvezlo tři body z Prahy, a čtvrtý Liberec. Ten uzavře kolo pondělní televizní dohrávkou s Brnem.

Příbram po dnešním programu vypadla z elitní šestice na sedmé místo, které by znamenalo předkolo play off. Na Ostravu, jež splnila roli favorita v Ústí nad Labem (3:1), ztrácí Příbramští bod.

V zápase Jihostroje se Zlínem skončily tři ze čtyř koncovek minimálním možným rozdílem, Zlínu se podařilo získat třetí set. "V něm jsme útočili několikrát do autu, proto jsme ho prohráli. Věděli jsme, že Zlín bude nepříjemný, to se potvrdilo. Jsem rád, že jsme to zvládli," řekl domácí blokař Peter Ondrovič.

Prvního vítězství v sezóně se dočkali volejbalisté Odoleny Vody, předposlední Benátky nad Jizerou porazili 3:0.