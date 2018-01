Zraněná Jeřábková je hráčkou v jiné dimenzi, lituje trenér Dávid absence největší opory

Nebývale náročný program absolvují od konce prosince až do vyvrcholení sezóny házenkářky DHK Baník Most. Vyhrály už Český pohár, bojují o stejnou metu v česko-slovenské interlize (MOL liga), startují v Poháru EHF a čeká je kompletní play off české ligy. „Je to enormní zátěž, ale musíme brát věci tak jak jdou po sobě,“ říká zkušený mostecký trenér Peter Dávid v rozhovoru pro Sport.cz před cestou českého mistra k pohárovému souboji do Rumunska.