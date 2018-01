Mezinárodní házená je někde jinde, říká reprezentantka Maňáková

Hektickou a po všech stránkách zajímavou sezónu prožívá házenkářská reprezentantka Petra Maňáková (dříve Růčková). Po prosincovém mistrovství světa v Německu, kde se podílela na čtvrtfinálové účasti českého národní týmu, je klíčovou postavou úřadujícího českého mistra Baníku Most v evropských pohárech i v ligových soutěžích. „Mezinárodní házená je někde jinde,“ říká Maňáková v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak si užíváte sportovní současnost?

Pocházím z Rožnova pod Radhoštěm, kde je krásně. Hraji ale už nějaký čas za Most a jsem čerstvě vdaná, od podzimu (úsměv). Jmenuji se Maňáková, při zápasech mě často hlásí jako Růčková. A pokud jde o házenou, je to pořád stejný kolotoč. Platí to v reprezentaci i na klubové úrovni.

Vzpomínáte ještě na nedávné mistrovství světa?

Šampionát je něco jiného než ostatní soutěže. Kádr bývá poskládaný z hráček z různých klubů ze zahraničí i z domova. Bylo to super pro mě i ostatní reprezentantky. Světová házená i evropské poháry nám ukazují, že soupeřky jsou silnější, tvrdší.

Baník Most startuje v Poháru EHF. Jak vidíte ambice a možnosti týmu?

Máme oslabený kádr bez zraněné Markéty Jeřábkové. Bojujeme s tím a je nás tam víc, které se ji snažíme nějakým způsobem nahradit, což je těžké. Dávala spoustu gólů, je to typická střelkyně. Jsme trochu nalomené, ale pokoušíme se ve skupině urvat body. Případný postup do další fáze není ztracený, teoretická šance existuje. Hrajeme se soupeřkami ze Švédska, Norska a Rumunska.

A co česko-slovenská MOL liga? Momentálně je Most druhý za Michalovcemi.

Rádi bychom tuhle soutěž vyhráli.

Nepomýšlíte na zahraniční angažmá?

Asi ne. Nechám to mladším holkám (úsměv). Nemám děti a musím myslet do budoucna na rodinu.