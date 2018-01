Vítězství basketbalistů Bostonu v Denveru muselo potvrdit video

Po vlažnějším vstupu do utkání na palubovce Denveru si hráči Bostonu vypracovali nejvyšší náskok v 8. minutě druhé části, kdy vedli o 20 bodů. Po poločasové přestávce Nuggets vývoj otočili, ale výrazněji neodskočili, a tak se rozhodovalo o vítězi v koncovce.

Brown poslal hosty trojkou do vedení 34 sekund před čtvrtým klaksonem. Jenže na druhé straně za pár sekund snížil po úspěšném nájezdu do koše Jamal Murray. Hlavní hvězda Celtics Kyrie Irving pak svůj pokus neproměnil, ale mrzet to příznivce Bostonu nemuselo, i když někteří pak trnuli.

Domácí Will Barton vystřelil z dálky takřka s klaksonem, jeho trojka sice v obroučce neskončila, ale míč tam dostal dopichem Torey Craig. Jak ale potvrdilo video, až po vypršení základní hrací doby. Nejlepším střelcem zápasu byl Irving, který dal 10 ze svých 27 bodů v poslední dvanáctiminutovce. Nuggets táhl pivot Nikola Jokič s 24 body a 11 doskoky.

Milwaukee zvládlo i čtvrté utkání pod novým koučem Joem Pruntym, Philadelphii bez odpočívajícího Joela Embiida přehrálo 107:95. Řecký křídelník Janis Adetokunbo nastřílel 31 bodů a přidal 18 doskoků a šest finálních přihrávek.

"Řekl bych, že teď víc bojujeme a věříme jeden druhému. Hlavně se snažíme mít ze hry radost a takhle to vypadá," komentoval zlepšení Adetokunbo. "Vždycky, když dosáhnete na bilanci 4-0, můžete říct, že máte za sebou dobrý týden," usmíval se pivot John Henson. "Hrajeme celkem dobře, ale co si budeme povídat, porazili jsme týmy, které bychom porážet měli," dodal.

Bucks se v tabulce Východní konference vyhoupli před Washington na pátou pozici, ale přišli o Erica Bledsoa. Jeho zranění by však nemělo být vážné. K tomu by se mohl už brzy vrátit do sestavy po dlouhé rekonvalescenci Jabari Parker, bývalá jednička draftu.