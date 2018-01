Wall musí s kolenem na lékařský zákrok, chybět může až dva měsíce

Kapitán basketbalistů Washingtonu John Wall má nadále problémy s levým kolenem a musí podstoupit lékařský zákrok. Podle zámořských médií by mohl chybět šest týdnů až dva měsíce, což dává velkou šanci pro českého rozehrávače Tomáše Satoranského, který místo něj nastoupil v posledním duelu s Atlantou v základní sestavě. Wall přijde i o blížící se Utkání hvězd.

Wall se v listopadovém utkání s Dallasem srazil s protihráčem a začal mít problémy s kolenem, které si na konci listopadu vyžádaly zásah lékařů a následně třítýdenní pauzu. Do hry se vrátil 13. prosince a v lednu se dostal do výborné formy. Jenže problémy s kolenem se vrátily, lékaři mu museli dokonce udělat punkci, tedy odstranit nadbytečnou vodu, což značí vážnější problém.

Jedna z největších hvězd NBA musela vynechat sobotní zápas s Atlantou, už dvanáctý v tomto ročníku. V pondělí Wall odjel do Clevelandu na důkladné vyšetření, které by mělo určit příčiny potíží a další postup. Na klinice Marymount se u svého doktora Richarda D. Parkera také podrobí ve středu dalšímu zákroku.

"Znepokojuje nás to, ale musíme věřit doktorům. Johnovo zdraví má vždy přednost před zájmy klubu. U všech hráčů je nejdůležitější jejich zdraví a jejich kariéra," prohlásil trenér Scott Brooks.

Těžký úkol pro Satoranského

Washington má bez Walla v této sezóně vyrovnanou bilanci šesti výher a šesti porážek. Satoranský má v těchto zápasech průměry 22 odehraných minut, 7,6 bodu, 3,4 doskoku a 4,3 asistence na utkání. Právě při Wallově prosincové absenci si vybojoval lepší pozici v týmu a v sobotu proti Atlantě poprvé v sezóně nastoupil v základní sestavě.

V té by měl být i ve středu proti Oklahomě, kdy by ho čekal velký úkol. Zastavit nejužitečnějšího hráče minulé sezóny Russella Westbrooka.

Do konce základní části zbývá Washingtonu 33 duelů a momentálně má náskok pěti výher na nepostupové příčky do play off. Wall přijde zhruba o 20 zápasů.