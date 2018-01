Satoranský dobře bránil Westbrooka a Washington zdolal Oklahomu

Washingtonu se povedlo ukončit osmizápasovou vítěznou sérii Oklahomy a Satoranský na tom měl výrazný podíl. Převážně na něm totiž bylo bránit nejužitečnějšího hráče loňského ročníku NBA Russella Westbrooka, kterého za přispění spoluhráčů udržel na 13 bodech a 10 asistencích. Před pěti dny přitom Westbrook proti Wizards nastřílel 46 bodů.

Český reprezentační rozehrávač odehrál 30 minut. Netrefil ani jednu ze čtyř střel z pole, z toho dvě trojky, ale z trestných hodů byl stoprocentní.

"Bylo hlavně na něm, aby to Westbrookovi ztížil," řekl Otto Porter Jr., který byl s 25 body nejlepším střelcem vítězů. Satoranského práci v obraně označil za neskutečnou. "Westbrook minul hodně střel, opravdu hodně i těch volnějších," uvedl Markieff Morris. Třináct Westbrookových pokusů bylo neúspěšných, z toho tři v posledních 30 sekundách zápasu, kdy se rozhodovalo.

Houston postrádal proti Orlandu dva členy základní sestavy a na vyrovnaném průběhu to bylo znát, ale domácí měli Hardena. Osmadvacetiletý rozehrávač ve čtvrté části nastřílel 18 ze svých 60 bodů, čímž o tři překonal dosavadní klubový rekord. "Jen jsem prostě dal všechno, co jsem měl," usmíval se Harden. "V klíčových momentech jsme je ubránili a pak sami v útoku trestali," dodal.

Historický večer americký reprezentant korunoval ziskem už třetího triple double v sezoně, protože přidal ještě 10 doskoků a 11 asistencí, ale také čtyři zisky, blok a pět ztrát. To vše za 46 odehraných minut. Z 30 střel z pole Harden proměnil 19, z toho pět trojek, minul jediný z 18 trestných hodů. "Takový individuální výkon jsem neviděl," řekl jeho spoluhráč Gerald Green.

"Je to dobrý pocit," uvedl Harden, aniž by v tu chvíli ještě věděl, že je prvním v historii s takovým triple double. "Každý zápas se snažím odvádět maximum, ať už to znamená dávat body, doskakovat, přihrávat nebo sbírat v obraně zisky. Prostě udělám cokoliv a řekl bych, že dneska jsem to zvládl všechno najednou," prohlásil.

Druhý tým Východní konference Toronto si poradilo s Minnesotou 109:104. Pojedenácté z posledních 16 zápasů zaváhal třetí Cleveland, který prohrál na palubovce Detroitu 114:125. Pistons ještě chyběla čerstvá hvězdná posila Blake Griffin, ale pivot Andre Drummond pookřál a předvedl 21 bodů, 22 doskoků a sedm asistencí.