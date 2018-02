Cleveland v NBA ubránil proti Miami třetí místo v konferenci

"Šel jsem ke koncové čáře a snažil se procpat ke koši. Neudělal jsem nic špatně, ale byl tam prostě bohužel LeBron," komentoval Johnson klíčový okamžik, kdy se dostal k míči po trestných hodech soupeře a měl možnost poslat zápas minimálně do prodloužení.

"James si na něj počkal a dokázal ho ve vymezeném území zastavit. Nemyslím si, že by v NBA byl ještě další hráč, kterému by se to povedlo. Nikdo takový, kdo by Johnsona nepustil k obroučce, podle mě není," řekl trenér Miami a bývalý Jamesův kouč Eric Spoelstra.

Vicemistrovští Cavaliers zvládli první utkání bez zraněného Kevina Lovea díky zlepšené defenzívě. Do duelu vstupovali jako tým s nejhorší obranou v soutěži, ale dostali nejméně bodů od 20. listopadu. "Zvládnout tenhle zápas a vyhrát ho díky obraně po těch problémech, jaké s ní teď máme, je docela působivé. Obzvlášť proti týmu, který má v lednu jednu z nejlepších bilancí v celé NBA. Pro nás je to velké vítězství," řekl James.

Portland přestřílel Chicago 124:108 a byla to zásluha především CJ McColluma. Šestadvacetiletý křídelní hráč nastřílel 50 bodů, přitom vůbec nezasáhl do poslední čtvrtiny. Kemba Walker trefil devět trojek a 38 body přispěl k výhře Charlotte 123:110 v Atlantě. Boston porazil 103:73 hostující New York Knicks a při absenci rozehrávačů Kyrieho Irvinga a Marcuse Smarta se Terry Rozier blýskl premiérovým triple doublem v kariéře za 17 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.