Mostecké házenkářky prohrály v Poháru EHF doma s Höörsem

Oba celky do utkání vstoupily už bez naděje na postup do čtvrtfinále, který si zajistily Zalau a Larvik. Most v úvodu držela střelkyně Szarková, jež se postarala o prvních šest branek domácího týmu, ten ale většinou jen dotahoval.

Švédský celek si v první půli vypracoval pětigólový náskok, po vydařeném úvodu druhého poločasu vedl nad Mostem už 18:11. Domácí hráčky se proti pohyblivé obraně Höörsu jen těžko prosazovaly, proto nejčastěji hledaly Szarkovou, která do konce zápasu vylepšila své střelecké konto na 11 branek. Na úspěch ale Most pomýšlet nemohl, soupeř si naopak vylepšil skóre závěrečnou pětigólovou šňůrou.

Svěřenkyně trenéra Petera Dávida ve skupině nejprve těsně prohrály ve Švédsku, pak doma remizovaly s Larvikem. Rumunskému klubu Zalau dvakrát podlehly o tři branky.