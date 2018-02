Volejbalistky Ostravy jsou ve čtvrtfinále, opět pojedou do Ruska

Ostravské volejbalistky se stejně jako loni dostaly do čtvrtfinále Vyzývacího poháru. Po výhře 3:0 ve Finsku porazily i v domácí odvetě tým Orivesi, dnes 3:1, a po roce si zopakují cestu do Ruska. Loni jejich pouť ukončil Krasnojarsk, nyní je čeká dvojzápas s Krasnodarem. Ostravanky začnou za dva týdny čtvrtfinále doma. Naopak hráčky KP Brno v Poháru CEV vypadly se slavným ruským klubem Uraločka Jekatěrinburg.

Odvetu s Orivesi tým Zdeňka Pommera dobře začal, ale pak polevil a po dvou setech bylo srovnáno 1:1. "Soupeře jsme nejdřív k ničemu nepustili. Ovšem na začátku druhého setu jsme předvedli absolutní nedůslednost, asi jsme si mysleli, že se to dohraje samo. Tým nedodržoval taktické pokyny. Ve třetím setu po prohození 'úček' jsme hráli tři čtyři důležité výměny, pak už jsme měli zápas pod kontrolou a příležitost mohla dostat celá lavička," řekl Pommer.

Brňanky v Poháru CEV zastavil v osmifinále Jekatěrinburg pod vedením věhlasného trenéra Nikolaje Karpola. Na rozdíl od hladké prohry v Rusku dnes Královo Pole získalo set.

"Jsem rád, že jsme tento zápas udělali důstojným a v jedné části i velmi vyrovnaným. Naopak mě mrzí, že některé mladé hráčky nevyužily velikou šanci dnes hrát o překvapení. Mentalita a strach z chyb a absence emocí - to je to, co je limituje. Celý CEV Cup nás ale rozhodně posunul ve vývoji družstva a doufám, že se nám to zúročí v nadstavbě a v play off," hodnotil kouč Marek Rojko.

Ostravské hráčky zůstaly v pohárové Evropě s výjimkou Prostějova ve skupině Ligy mistryň jediným českým zástupcem, mužské kluby už dohrály.