Obměněný tým Clevelandu zdolal v NBA i Oklahomu

Cleveland vyměnil před uzávěrkou přestupů skoro půlku mužstva, přesto to i ve druhém utkání v novém složení vypadalo, jako by spolu Cavaliers hráli už dlouho. Po výhře v Bostonu si tým kolem LeBrona Jamese vyšlápl na dalšího silného protivníka a připsal si čtvrtý triumf v řadě.

"Klukům, kteří přišli, se to u nás snažíme udělat co nejjednodušší, aby se cítili komfortně. Hrajeme prostě rychle dopředu a nekomplikujeme si to," řekl James, který zaznamenal proti Thunder 37 bodů a po osmi doskocích a asistencích.

Posily Cavaliers se postaraly dohromady o 48 bodů. Po 14 dali Jordan Clarkson s Rodneym Hoodem, další náhradník Larry Nance nastřílel 13 bodů a ústřední rozehrávač George Hill za necelých 24 minut přidal sedm bodů bez jediné ztráty.

"Musíme pokračovat v práci. Jsme teprve na začátku procesu přeměny. Chce to udržet herní progres, vysoký standard předváděné hry a zabojovat do konce základní části o co nejlepší výsledky," řekl trenér Clevelandu Tyronn Lue. "Vyhovět si na palubovce, najíždět do koše, hledat volné spoluhráče - ne že by v tom předtím byli špatní, ale teď jsou mnohem rychlejší a jistější," uznal jeho oklahomský protějšek Billy Donovan.

V poraženém týmu dal nejvíce bodů Paul George (25), Anthony přispěl 24 body, 22 jich dal Steven Adams a rozehrávač Westbrook přidal 21 bodů a 12 asistencí. Do střelecké listiny se pak už zapsali jen dva jejich spoluhráči - Jerami Grant (14) a Raymond Felton (6).

První místo ve Východní konferenci si pojistilo Toronto vítězstvím 115:112 nad Miami. Raptors táhlo duo amerických reprezentantů Kyle Lowry a DeMar DeRozan, kteří se postarali dohromady o 49 bodů. Milwaukee zdolalo před svými fanoušky Atlantu 97:92 zejména díky 15 bodům a 15 doskokům Janise Adetokunba.

Výsledky úterních zápasů NBA Dallas - Sacramento 109:114 Denver - San Antonio 117:109 Milwaukee - Atlanta 97:92 Minnesota - Houston 108:126 Oklahoma City - Cleveland 112:120 Toronto - Miami 115:112