Demar se vrací do extraligy, zkusí pozvednout Odolenu Vodu

Volejbalový trenér Martin Demar se po devíti letech vrací do české extraligy a pokusí se Odolenu Vodu zachránit v nejvyšší soutěži. U posledního týmu tabulky vystřídal Jiřího Vojíka. Cílem nového kouče je vyhnout se baráži.

Demar v extralize naposledy vedl Opavu, pak zamířil do Francie a osm let působil v klubu Nantes. Loni v létě však byl nečekaně odvolán a poté byl coby asistent s reprezentací na mistrovství Evropy. Odolenu Vodu čekají do konce základní části čtyři zápasy, nejbližší v sobotu v Ústí nad Labem.

"Odolena Voda je v českém volejbale pojem. Hráli tady výborní hráči, trénovali tu výborní trenéři. Mám proto k tomuto klubu a místu velikou úctu," řekl devětačtyřicetiletý Demar po prvním tréninku pro klubový web. Týmu věří, má podle něj jen psychický blok. "Musím změnit myšlení hráčů," plánuje.

Vojík se během nepovedené sezony musel vyrovnat s řadou zranění ve svém kádru. Aero z 18 zápasů vyhrálo jediný a má pouze pět bodů. O tři více nasbíraly předposlední Benátky nad Jizerou.