Satoranského po rekordním obratu chválil i trenér Knicks

Basketbalista Tomáš Satoranský svými posledními výkony v NBA zaujal i trenéra New Yorku Jeffa Hornaceka. Kouč Knicks ocenil nasazení a bojovnost českého rozehrávače, který výraznou měrou přispěl tomu, že Wizards ve středu v New Yorku vyhráli 118:113, přestože prohrávali o 27 bodů. Předvedli tak největší obrat sezóny.

"Washington ve druhé půli odvedl mnohem lepší práci v obraně. Třeba Satoranský tam měl důležité bloky. Nic nevypouštěl. Když mu hráč utíkal ke koši, naháněl ho a pak zablokoval. Tohle je nasazení, které nám možná teď chybí," řekl Hornacek, bývalý hvězdný hráč Utahu s českými kořeny.

Satoranský šel do utkání tři dny poté, co v předchozím duelu ošklivě upadl na hlavu a měl lehký otřes mozku. V první půli ještě nebyl ve své kůži a nepůsobil tak jistě jako v sobotu, kdy 25 body vytvořil nový český rekord v NBA. Wizards se trápili především v obraně a New York dal za poločas 72 bodů.

Zlepšuje se každým zápasem

Jenže ve druhé půli přišel málo vídaný obrat a jednu z hlavních rolí měl právě Satoranský. Vše nastartovala šňůra 9:0 na rozdíl 13 bodů, přičemž odchovanec USK se na tom podílel pěti body, asistencí a předfinální přihrávkou. K tomu skvěle bránil a třemi bloky si vytvořil osobní maximum. V této sezoně jich měl z jeho spoluhráčů více jen John Wall.

"Teď máme dva nejlépe blokující rozehrávače v soutěži. Johna a Tomáše. Opravdu se zlepšuje každým zápasem. Opět skvěle bránil a splnil svou úlohu," chválil svého svěřence kouč Scott Brooks.

Satoranský nadále velmi dobře dirigoval tým, který šňůrou 45:15 za deset minut hry dokonal obrat, jaký v této sezoně ještě žádný z týmů nepředvedl. Celkem k tomu přispěl devíti body a 11 asistencemi.

"Cítil jsem se dobře. Už druhý den po tom pádu v Chicagu bolesti hlavy zmizely. Jediným otazníkem bylo, jak se budu cítit po třech dnech, kdy jsem nemohl nic dělat. V první půli to bylo poznat, ale ve druhé už jsem se cítil normálně," řekl americkým novinářům Satoranský, který si po pádu musel nechat zašít obočí třemi stehy. Jen pár hodin před zápasem se dozvěděl, že úspěšně prošel testy na otřes mozku a může hrát.

Hlavním hrdinou utkání byl Bradley Beal, autor 36 bodů. A nejen proto, že jako nejmladší hráč v historii NBA pokořil hranici 800 trojek. Důležitý byl stejně jako Satoranský v obraně. Přitom v první půli se trápil s Timem Hardawayem juniorem, který nastřílel 37 bodů. Poslední však 21 minut před koncem za stavu 62:78.

"Byl to můj hráč a nechtěl jsem, aby si proti mně vylepšil osobní rekord (38 bodů). Takže jsem mu řekl, že teď už mi žádný koš nedá. No a opravdu nedal," těšilo Beala.

"Je skvělé vyhrát takové utkání. Mohlo to dopadnout špatně a mohli jsme vysoko prohrát, ale my prostě nechtěli před pauzou pro Utkání hvězd přijít o pohodu v týmu. Trenér nás o poločase opravdu dobře nabudil. Našli jsme v sobě energii, byli jsme agresivní a dokázali to otočit. Teď si odpočineme a po pauze se budeme snažit v těchto výkonech pokračovat," dodala aktuálně největší hvězda washingtonského týmu při absenci kapitána Johna Walla.