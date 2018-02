O basketbalový pohár se utkají Pardubice s obhájcem Nymburkem

"Ve finále nás čeká těžká práce, Pardubice s námi dokážou hrát. Nedávno nás v lize málem porazily," připomněl nymburský kouč Oren Amiel lednový duel, který Nymburk vyhrál jen 91:90.

Svitavy v této sezoně dokázaly Nymburku dvakrát poměrně vzdorovat v lize a doma prohrály jen o 10 bodů. Tentokrát však vydržely držet krok jen do poločasu, kdy ztrácely 14 bodů. Třetí část ale Východočeši prohráli o dalších 23 bodů a z utkání se stala nymburská exhibice.

"V prvním poločase Svitavy zlobily, ale v úvodu druhé půle jsme definitivně rozhodli a ukázali jsme, kdo je v Česku nejlepší. Pokud budeme hrát jako dnes, nevidím důvod, proč bychom neměli vyhrát i ve finále," řekl nymburský rozehrávač Tomáš Vyoral.

Úřadující český šampion ukazoval, že má i díky výsledkům v Lize mistrů velké sebevědomí a formu a předváděl kolektivní basketbal. Osm jeho hráčů zaznamenalo dvouciferný počet bodů a nikdo neměl více než 13 bodů. Hned 47 bodů dal Nymburk z rychlých protiútoků.

"Nymburk teď hraje jeden z nejlepších basketů za poslední roky. My navíc dělali školácké chyby na rozehrávce, což soupeř trestal snadnými koši. Pak už jsem to prostřídal. Věřím, že základní sestava by prohrála jen o 20 bodů, ale nemělo to smysl hrotit, když nás čeká zápas o třetí místo," řekl trenér Svitav Lubomír Růžička.

Pardubice o svém postupu rozhodly ve druhé čtvrtině, kdy zlepšily doskok a dovolily děčínským Válečníkům jen 10 bodů. Šňůrou 13:0 získaly vedení, které už nepustily. Za výhrou je táhl zejména Jackson Kent, autor 23 bodů.

"Chtěli jsme hrát svou hru, to znamená rychle dopředu, pohlídat si obranný doskok a běhat a uběhat soupeře, což se povedlo. Chvílemi měl Děčín dost útočných doskoků, ale vždycky jsme se z toho včas oklepali a dostali se přes něj," těšil postup reprezentačního rozehrávače Pardubic Viktora Půlpána.

"Ubránit Pardubice na 75 bodů nebylo špatné, když se podíváme na jejich průměr v lize, ale náš útok nebyl optimální a chyběly body od některých hráčů. To bylo klíčové," řekl rozehrávač Děčína Ondřej Šiška, s 16 body nejlepší střelec severočeského týmu.

V neděli je na programu od 15:00 boj o třetí místo mezi Svitavami a Děčínem, od 18:00 se hraje finále.