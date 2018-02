Basketbalisté Ostravy sezónu nebalí, už ale myslí na další

Ostrava vyhrála šest z dvaadvaceti zápasů a s tím kouč Dušan Medvecký spokojený není. „Kdybychom dokázali vyhrát ještě alespoň dvě tři utkání, bylo by to optimističtější. Doma jsme měli porazit Ústí a Olomoucko, vyhrát jsme mohli i v Kolíně," připustil Medvecký, jenž před touto sezónou znovu skládal úplně nový tým. Ten nyní tvoří šest cizinců, kapitán Petr Bohačík a pětice českých mladíků.

„Začali jsme sezónu s pěti cizinci a zbytek byli naši. Chtěli jsme dát více šancí například rozehrávači Jakubů, ale nebyli jsme spokojení s tréninkovou morálkou a nakonec přestali kluci z Nového Jičína dojíždět úplně. Máme teď v týmu jedenáct hráčů a pokud se někdo zraní nebo onemocní, tak to bude složité," upozornil před zítřejším startem skupiny o udržení Medvecký.

Ostravský kouč připustil, že v některých zápasech jeho tým doplatil na nekázeň srbského rozehrávače Milana Stanojeviče, který se nechal dvakrát vyloučit. „Šest zápasů jsme museli odehrát bez hráče, který tvoří hru. A to moc nejde. Jižani jsou horké hlavy, ale musí se krotit. Ani já nemůžu dvakrát kopnout do lavičky, protože by mě vyloučili. Bylo to ohromné oslabení," uvedl trenér NH Ostrava.

První utkání skupiny A2 odehrají Ostravané doma proti desátému Brnu (17.30 hodin). „Cíl zůstává stejný. Pokusit se vyhrát co nejvíce zápasů a udržet se v lize," řekl Medvecký. „Ovšem kluci se nesmí spokojit s tím, že za námi je Jindřichův Hradec a jedenácté místo máme v uvozovkách jisté," navázal na kouče majitel klubu Tomáš Vrátný.

Ten basketbalový klub na konci roku 2017 připojil do své podnikatelské skupiny a do tří let chce znovu hrát o místa v play off. „Sezónu ještě nebalíme, ale více než na tuto myslíme už na tu další, ve které budeme mít vyšší ambice," dodal Vrátný.