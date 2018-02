Cítím, že klub se mění. Na čem se domluvíme, to platí, říká kapitán NH Ostrava Petr Bohačík

Z předposledního místa půjdou do druhé části ligové sezóny basketbalisté NH Ostrava, kterým se ani v této sezóně nepodařilo pozvednout výsledkovou mizérii z posledních let. „Přitom je tady skvělá parta. Bohužel ta chemie na hřišti nefunguje,“ lituje kapitán Petr Bohačík. „Máme ale ještě deset zápasů k tomu, abychom to vylepšili.“

V čem je problém, že to ani v této sezóně nešlape?

V první polovině základní části se nám doma podařilo vyhrát asi pět zápasů, byli jsme na play off pozici a všechno vypadalo růžově. Možná i ti noví kluci, kterých máme zase v týmu šest, si mysleli, že to takto půjde dál a neuvědomovali si realitu. Ale já věděl hned, když jsem se na začátku sezóny podíval na rozlosování, že se to může ve druhé polovině otočit. A bohužel jsem se trefil. Ty zápasy, které jsme doma vyhráli jsme venku nezvládli, protože nemáme takovou sílu, abychom venku vyhrávali pravidelně.

Některé porážky byly hodně vysoké. Proč?

Neuvěřitelně jsme hořeli v obraně. Možná to byla neochota se vrátit a zachytit protiútok soupeře. Svou roli hrálo i naše basketbalové umění i touha bránit. Když už to bylo o dvacet, tak to sklouzávalo k tomu, dát co nejvíce bodů a na obranu se tolik nemyslelo. V zápasech s těžkými týmy, které jsme doma zvládli, jsme venku dostávali nakládačky. To se úplně nepovedlo.

Jaký bude konec sezóny? Dokážete vylepšit své renomé?

Jsme předposlední, ale není to žádná tragédie. Máme ještě deset zápasů před sebou. Začínáme ve středu doma s Brnem a máme šanci navázat na domácí výkony z úvodu sezóny. Pokud to zvládneme, může se naše situace vyvíjet jiným směrem. Ještě jde s tou sezónou něco udělat, deset zápasů do konce je moc, abychom se na to vykašlali. Pořád se budeme chtít dostat co nejvýše a tomu osmému místu se přiblížit.

Odpovídá kvalita kádru umístění na dně tabulky?

Jen soupisky výsledky nedělají. Můžeme mít dobrý tým, ale play off nám to nezaručí. Co mě ale zaráží je, že přestože jsme oproti minulým sezónám i kamarádi, neumíme partu přenést na hřiště a hlavně v obraně se poprat jeden za druhého.

V průběhu sezóny se v klubu změnilo vedení, které chce klub vrátit do bojů o medaile. Cítíte i v kabině, že se klub mění?

Vnímám, že Tomáš Ostarek (generální manažer) se tady pohybuje a komunikuje s námi. Na čem se domluvíme, to platí. I závazky vůči mně jsou v pořádku, takže změny určitě pociťuji.

Zatímco v minulých letech se v Ostravě hodně sázelo na cizince, v dalších sezónách by to mělo být naopak a klubové vedení slibuje více Čechů. Vítáte to?

Určitě ano a pozitivní signály, které nyní z klubu vycházejí při vyjednáváních s českými basketbalisty pomohou. Například to, že dohody platí, je důležitý signál.

Co Nové huti ale hodně chybí, je základna, která by dodávala hráče do áčka. Sám v Ostravě s mládeží pracujete, dokážete odhadnout kdy se to zlepší?

Musíme být v tomhle hodně trpěliví. Nebudeme si nic nalhávat, za áčkem je velká díra. Devatenáctky nehrají extraligu, sedmnáctky ano, ale jen o záchranu a naším úkolem je udržet soutěž pro patnáctileté basketbalisty, kde je toho talentu už více. Tihle kluci mají potenciál, ale do ligy mají ještě hodně daleko. Otázkou taky je, kolik těch kluků tady, nebo u basketbalu doopravdy zůstane. Jestli se je podaří udržet. Ideální by bylo je udržet ten tým pohromadě a naopak ještě dva tři kluky přivést, tak, jak se to dělá jinde.

Tým do 15 let trénujete. Roste v něm Ostravě nějaký velký talent?

Kluci jsou tam šikovní, ale je asi hodně brzy předvídat, zda to bude na ligu stačit.