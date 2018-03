Basketbalisté Děčína zastavili v lize vítěznou sérii Opavy

I ve třetím vzájemném utkání v sezoně vyhrál domácí tým. Děčín přišel o vedení jen na přelomu poločasů a od 26. minuty a stavu 49:50 si třináctibodovou šňůrou vypracoval rozhodující náskok. Děčínským lídrem byl pivot Pavel Grunt, který z pozice náhradníka nastřílel za 22 minut hry 24 bodů. V opavském dresu dali po 18 bodech Václav Bujnoch a Luděk Jurečka. Ve prospěch Děčína hovořila i převaha jedenácti doskoků.

"Lépe jsme začali, ale i Opava měla dobré chvilky a pak se čekalo, kdo převezme otěže. My se dostali z nepohody nějakými střelami a bylo klíčové, že jsme si vybudovali ten náskok přes deset bodů," pochvaloval si v televizním rozhovoru děčínský trenér Pavel Budínský, že jeho tým šel do koncovky se solidním náskokem. "My jako kdybychom byli na hliněných nohách, na začátku tam bylo málo agresivity v útoku i obraně. Nemůžu klukům upřít snahu, ale nestačilo to. Vyhrál lepší," řekl opavský kouč Petr Czudek.