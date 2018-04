Washington v poslední čtvrtině promrhal náskok v Clevelandu

Po trojce Bradleyho Beala, na kterou mu nahrál odchovanec USK Praha, necelých osm minut před koncem měli hosté k dispozici vedení 104:87. Jenže pak si vzal hlavní slovo hvězdný Lebron James, který v tomto úseku dal 13 bodů, dirigoval hru a vybízel ke skórování i spoluhráče. Ještě tři minuty před koncem měli domácí dvouciferný náskok, nicméně pak předvedli Cavaliers sérii 10:0.

Do vedení šli po trestných hodech po faulu Johna Walla, který pak svůj pokus nedal a v poslední akci ztratil míč. I tak byl nejlepším střelcem svého týmu, když dal 28 bodů a čtrnáctkrát asistoval. Beal přidal 19 bodů, Otto Porter 18.

"Když jsem na hřišti, každou akci se snažím hrát tak, aby z ní byly body. Nezáleží, jaký je aktuální stav. Takhle to mám vnitřně nastavené," řekl novinářům třiatřicetiletý James, který se se svým týmem začíná před play off zase dostávat do formy. Loňští finalisté vyhráli deset z posledních jedenácti zápasů.

"Říkal jsem to už před rozskokem, teď to zopakuji a nedivil bych se, kdybych to samé říkal i za pět let. Je to (James) nejlepší hráč v lize a dokazuje to každý večer v NBA. Takový se objeví jen jednou za čas," řekl kouč Washingtonu Scott Brooks.

Cleveland po páté výhře v řadě zůstává v tabulce Východní konference třetí. Washington je dál sedmý, protože osmé Milwaukee doma také nezvládlo koncovku a podlehlo Brooklynu 111:119. Pátou příčku si pojistila Indiana, která zvítězila nad obhájcem titulu Golden State 126:106. Chorvat Bojan Bogdanovič minul jen dvě střely z pole, proměnil šest tříbodových pokusů a nasbíral 28 bodů.

Pozici nejlepšího týmu v NBA potvrdil Houston, který v souboji s třetím týmem Západu Portlandem sice celou dobu vedl, ale vítězství 96:94 si zajistil až 0,8 sekundy před čtvrtou sirénou, kdy se trefil rozehrávač Chris Paul. Čtvrtý Utah si doma došel v poklidu pro výhru 117:95 nad Los Angeles Clippers, kteří na postup do vyřazovacích bojů ztrácejí z desáté příčky dvě vítězství.