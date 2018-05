James dal v Bostonu 42 bodů, ale Cleveland i podruhé prohrál

Boston ještě nikdy neztratil sérii, do které vstoupil dvěma vyhranými zápasy. Domácí neporazitelnost v letošních vyřazovacích bojích udržel i díky tomu, že všichni členové základní pětky nastříleli dvouciferný počet bodů. Třetí utkání se bude hrát v hale Cavaliers v sobotu.

James v úvodním duelu nedal ani jedinou trojku a zůstal na 15 bodech, tentokrát se mu ale dařilo mnohem víc. V první čtvrtině trefil čtyři ze sedmi trojek a proměnil celkem osm střel z pole. Postaral se tak o 21 ze 27 bodů Clevelandu, čímž si vyrovnal osobní maximum v play off.

V závěru první půle ale Jamese přibrzdila srážka s Jaysonem Tatumem, který trefil třiatřicetiletou hvězdu ramenem. Z nařízených šestek proměnil James jednu a zamířil do šatny. "Praštil mě přímo do čelisti, ale můj výkon v zápase to nijak neovlivnilo. Potřeboval jsem se jen v šatně vzpamatovat z toho otřesu. Lékař mi udělal několik vyšetření, všechna byla v pořádku, proto jsem se mohl vrátit ještě v prvním poločase," řekl novinářům James.

Boston od té doby začal z náskoku hostů ukrajovat. Do přestávky se domácí dotáhli na sedm bodů a v třetí části převzali vedení zásluhou bodové série rozehrávače Terryho Roziera, který se nakonec dostal na 18 bodů.

Celkem ve druhé půli Boston protivníka přestřílel 59:39, od Jamesovy srážky dokonce 71:47 a v hale TD Garden získal vedení 2:0, které ještě nikdy neprohospodařil. James si připsal třetí triple double v letošním play off za 42 bodů, deset doskoků a 12 asistencí.

Kevin Love se postaral o 22 bodů a 15 doskoků, jenže zbytku hostujícího týmu se nedařilo. Dohromady jejich spoluhráči dali jen 30 bodů, třeba člen základní pětky J.R. Smith za 27 minut netrefil koš ani jednou.

"Jdou do toho víc než my. Musíme hrát lépe a víme to. Musíme se zvednout po fyzické i psychické stránce," prohlásil kouč Clevelandu Tyronn Lue a podivoval se, že takový Jamesův výkon předtím na vítězství jeho týmu vždycky stačil. "Ubránili domácí hřiště a teď přišel čas, abychom my udělali totéž," poznamenal James.

V dresu Celtics byl nejlepším střelcem opět Jaylen Brown s 23 body. Pivot Al Horford přispěl 15 body a deseti doskoky. Zatímco domácí hráči ztratili míč šestkrát, hosté patnáctkrát, z toho šestkrát James.