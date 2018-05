Ústecký Pecka zářil v lize a chystá se na reprezentační kemp

Výborné výkony v nejvyšší basketbalové soutěži pomohly ústeckému pivotmanovi Ladislavu Peckovi i k nominaci do širšího kádru českého národního týmu. Momentálně odpočívá po ligové sezóně a chystá se na reprezentační kemp v Nymburce. „Pozvánku do přípravy před kvalifikací o postup na mistrovství světa beru jako posun v kariéře,“ říká Ladislav Pecka v rozhovoru pro Sport.cz.

S Ústím nad Labem jste ve čtvrtfinále play off Kooperativa NBL trápili favorizované Pardubice. Nyní dostáváte šanci v reprezentačním výběru. Prožíváte dosud nejlepší období ve sportovním životě?

Asi ano. Na Pardubice jsme byli velmi dobře připravení. I z postu sedmého celku po dlouhodobé části jsme s nimi odehráli v play off sedm zápasů. Měl jsem hodně prostoru ke hře a styděl bych se, kdybych toho nevyužil ve prospěch týmu. Chyběl nám kousíček k postupu do semifinále. To by byl historický krok ústeckého basketbalu.

Sledoval jste pak semifinálovou sérii mezi Pardubicemi a Opavou?

Postup Opavy mě nepřekvapil. Za prvé jsem jim to přál a za druhé odvedli její hráči neskutečné výkony.

Jak v Ústí funguje symbióza mezi českými a zahraničními hráči?

Každý rok se v týmu vystřídá hodně amerických kluků. Ke konci této sezóny si všechno sedlo a našli jsme společnou řeč herně i lidsky. Kdyby se tým udržel dlouhodobě, měli bychom šanci na ještě lepší výsledky. Ale není to reálné.

Z jakého důvodu?

Víme, jak to chodí. Cizinci jdou většinou za penězi. Buď zamíří z Ústí jinam po Evropě nebo se vrátí domů. Hvězdou byl letos Donald Robinson, o němž si myslím, že odejde. I pro něj by asi bylo dobré, kdyby ještě zůstal déle, ale opakuji, že je to o financích. Doufám, že ale klub udrží Spencera Svejcara. Je to hrozný dříč a skvělý kluk.

Jak vnímáte svoji nominaci do reprezentačního výběru?

Máme sraz 7. června v Nymburce. Z mého pohledu je elitní dvanáctka v národním týmu daná. Pak jsou v nominaci na přípravu další hráči pro případ, že by se někdo z áčka zranil, aby trenéři měli kam sáhnout. Na postu pivotů je obrovská konkurence - Honza Veselý, Patrik Auda, Ondra Balvín, Martin Peterka, Martin Kříž. To už je špičková sestava, proto svou pozici beru tak, že jsem jedním z čekatelů a náhradníků pro áčko.

Jaké jsou tedy vaše ambice směrem k národnímu týmu?

Vážím si pozvánky na první kemp, ale nechci v této souvislosti hovořit o nějakém osobním úspěchu. Spíš jde o posun v kariéře. Milníkem by ale bylo, kdybych se dostal do užší nominace a na dvanáctičlennou soupisku pro zápasy.