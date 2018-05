Dva české beachvolejbalové páry jsou v Brazílii v play off

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vyhráli na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Brazílii oba zápasy v základní skupině a mají jistotu, že skončí nejhůře devátí. Pokud by nejlepší česká dvojice zvládla i následný zápas v play off, vyrovnala by pátým místem životní úspěch z dubnového turnaje v Číně.