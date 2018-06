Atmosféra jako v MLB. Baseballisté Kotlářky vsadili na americké speciality

Cíl pražského klubu byl jasný. Dostat americkou atmosféru ze zápasů MLB i do Prahy. A tak se rozhodl investovat hlavně do občerstvení, aby přilákal i lidi, kteří se o baseball příliš nezajímají. Proto se na spolupráci dohodl s pivovarem Matuška, který v rámci prvního ročníku pivních slavností dovezl přes 800 litrů piva. K tomu si návštěvníci mohli koupit i hamburgery nebo hot dogy, čili tradiční pokrmy, jež lze zakoupit i při zápasech v USA.

Cestu na stadión si v průběhu dne našlo přes 700 příznivců. A ti co sledovali první zápas, byli svědky porážky domácího družstva 1:4. V následném zápase Kotlářka Hrochům Brno porážku vrátila a vyhrála 12:0.

„Lidí na baseballe bylo snad nejvíce, co jsem kdy viděl," pochvaloval si akci vrchní sládek Adam Matuška, který ještě v minulé sezóně patřil do kádru Kotlářky a nyní pokračuje v rodinném byznysu. „Fanoušci na hřišti kempovali, popíjeli a jedli hamburgery. Takhle to přesně probíhá i v USA. Parádní atmosféra," usmíval se bývalý hráč pražského klubu.

„Za hráče jsem rád, že se v Česku něco takového vymýšlí. Když to přiláká lidi, jsme jedině rádi," uvedl baseballista Kotlářky Jakub Sládek.

Vzhledem k pozitivním ohlasům se tato akce pravděpodobně uskuteční i příští rok.