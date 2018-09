Florbalisté porazili Švýcary, ale skončili v Pardubicích poslední

Češi v pátek v úvodním utkání podlehli Finsku 0:4 a v sobotu porazili Švýcaři Finy 6:4. Dnes se Kettunenův výběr v polovině úvodní třetiny dostal do vedení, když po přihrávce Patrika Suchánka překonal brankáře Patricka Edera pohotovou střelou z pravé strany od mantinelu Dóža.

V 17. minutě vyrovnal z dorážky Tobias Keller, ale v úvodu druhé části získali českému týmu během 29 sekund dvoubrankový náskok Josef Rýpar a Ondřej Mikeš. Další pasáž druhé třetiny ale patřila Švýcarům. Ti nejdříve tečovanou střelou Nilse Conrada snížili, vzápětí trefil Tom Ondrušek horní tyč a o chvíli později vyrovnal Tim Braillard.

V 35. minutě získal hostům vedení při vyloučení Adama Delonga Patrik Mendelin. Ještě ve druhé třetině však smazal ztrátu po přihrávce Lukáše Hájka šestnáctiletý talent Filip Langer.

Ještě před druhou pauzou trefil tyč Luca Graf a ve 44. minutě pomohla Lukáši Bauerovi i horní tyč po úniku Jana Zaugga. V závěru naopak udeřili Češi, poté co křížnou přihrávku Daniela Šebka zužitkoval Dóža.

"Pocity jsou to krásné, protože vítězství proti Švýcarům není každý den. Kluci to na konci sehráli výborně, bylo to na tři doteky a Paddy (Dóža) to dával do prázdné branky," řekl po utkání webu Českého florbalu útočník Rýpar. "Byl to zápas nahoru-dolů, měli jsme celkem hodně šancí a mohli jsme dát víc gólů. Ale pět je i tak dost," dodal.

Mezinárodní turnaj reprezentací florbalistů v Pardubicích: Česko - Švýcarsko 5:4 (1:1, 3:3, 1:0) Branky a nahrávky: 11. Dóža (Suchánek), 23. Rýpar (L. Bauer), 23. Mikeš (Dóža), 38. Langer (Hájek), 60. Dóža (Šebek) - 17. Heller (Conrad), 30. Conrad (Ch. Meier), 32. Braillard (Graf), 35. Mendelin (Graf). Rozhodčí: Kristapsons, Kumerdanks (oba Lot.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 508.