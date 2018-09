Florbalistky zdolaly Švýcarsko a vyhrály turnaj v Pardubicích

"Zápas byl super. Jsem ráda, že jsme předvedly dobrý výkon a dotáhly jsme to do vítězného konce. Ale každá jsme na sobě mohly poznat, že máme ještě na čem pracovat. Atmosféra byla skvělá, těšila jsem na to, že budeme hrát konečně zase doma," řekla po utkání na facebookovém účtu Českého florbalu Enenkelová. Češky hrály před vlastním publikem turnaj po roce.

K jubilejnímu 100. zápasu v národním týmu nastoupila obránkyně Hana Koníčková, která dosáhla na tuto metu jako druhá v historii. Rekordmankou je se 121 duely Denisa Billá.

Český tým se dostal do vedení po rychlém brejku zásluhou Martiny Řepkové. Ve 13. minutě našla zadovkou zpoza branky Koníčková Enenkelovou a brankářka Monika Schmidová kapitulovala podruhé. Za 112 sekund snížila Michelle Wikiová.

Ve 27. minutě vrátila dvoubrankový náskok výběru švýcarského kouče Rhynera Denisa Ratajová, ale hostujícímu týmu se podařilo díky trefám Serainy Ulberové a Margrity Scheideggerové ještě ve druhé třetině vyrovnat.

V 54. minutě se dostaly Češky znovu do vedení po spolupráci Natálie Martinákové s Enenkelovou. V čase 58:56 pojistila náskok Eliška Krupnová a Švýcarky už jen sekundu před koncem díky Julii Suterové zkorigovaly výsledek.

"Bylo to nervózní utkání, což jsme trošku očekávali, protože Švýcarsko je silný a fyzicky dobře připravený tým. Věděli jsme, že musíme tvrdě pracovat v obraně a bránit rychlé protiútoky. Snažili jsme se být na míčku, což se nám převážně dařilo," uvedl Rhyner, který si pochvaloval výkon brankářky Nikoly Příleské.

Výhry proti Švýcarsku, s kterým Češky prohrály třikrát za sebou v boji o bronz na světových šampionátech, si švýcarský kouč cenil. "Ze 42 zápasů se proti nim podařilo vyhrát dosud v základní hrací době jen pět a tohle bylo pošesté, jestli se nepletu. A to je pro holky důležité. Vědí, že mohou Švýcarky porazit," doplnil Rhyner.

Mezinárodní turnaj reprezentací florbalistek v Pardubicích: ČR - Švýcarsko 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) Branky a nahrávky: 10. Řepková (Beránková), 13. Enenkelová (Koníčková), 27. Ratajová (Urbánková), 54. Enenkelová (Martináková), 59. Krupnová - 15. Wikiová, 33. Ulberová (Wikiová), 37. Scheideggerová, 60. Suterová (Zwinggiová). Rozhodčí: Järvi, Kirsilä (oba Fin.). Bez vyloučení. Diváci: 283.