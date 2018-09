Velký průvan v kabině ambice neodvál. Zase chceme titul, říká kapitánka florbalových Vítkovic Ďuríková

„Odešlo jedenáct hráček, což je strašné číslo. To je spoustu gólů a bodů. Jiný mančaft by se rozpadl, ale my se s tím srovnáme. Na to dojít do ostravského Superfinále mít budeme," řekl Dušan Dudešek, asistent trenéra Michale Deuse, jenž se vrátil k týmu žen po třech letech.

Trenérskou dvojice nyní čeká hledání nových tahounek, mezi které by měly patřit Zuzana Šponiarová, Veronika Enenkelová či zbrusu nová kapitánka Slovenka Alžběta Ďuríková. „Je to pro mě velká výzva, i když Denisu Ferenčíkovou bude asi těžké nahradit. Ale nebojím se toho a uvidím, co z toho vyjde," usmívala se Ďuríková.

I ona je zvědavá, jak si proměněný tým povede. „Jsou to velké změny, ale cíle omlazeného týmu zůstávají stejné - znovu chceme titul. Když budou mladší holky zodpovědně makat, tak tady zase bude stejně silný tým," přemítala Ďuríková. „Ale bude to chvíli trvat, potřebujeme pár zápasů na to, abychom se sehrály. Přece jen ty automatismy, které fungovaly, nyní trošku chybí. Bude to asi náročnější, ale do každého zápasu půjdeme vyhrát a uvidíme," řekl Ďuríková.

Pomoct by měla největší vítkovická posila z ŠK Pruské Jana Trošková. „Moc se těším. Bude to asi náročnější, než na co jsou fandové zvyklí, ale já věřím, že uspějeme a Vítkovice budou znovu hrát o titul," řekla slovenská reprezentantka. „Trochu jsme v ženském týmu pustili žilou, ale to je přirozený vývoj. Stále ještě pracujeme na posilách, především ze zahraničí," doplnil šéf 1. SC Tempish Vítkovice Tomáš Krásný.