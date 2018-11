Výjimečný český talent! Doma měl zákaz, tak šel za hvězdami

Je talentem, jaký český florbal nepamatuje. Před rokem se kvůli Filipu Langerovi prozkoumávaly řády, jiskřilo to mezi kluby, až musel do švédského vyhnanství. Na šampionátu, který v Praze začíná první prosincový den, bude nejmladším českým reprezentantem v historii mistrovství světa.

Výrazně převyšoval své vrstevníky i starší hráče, jako dorostenec přeskočil juniorskou kategorii a do týmu si ho vloni vytáhli trenéři superligového Tatranu Střešovice.

Podle řádů hráč nesmí působit o dvě kategorie výše, a tak Langer potřeboval povolení výkonného výboru. Dával góly, sbíral body, jenže přišlo úspěšné odvolání vítkovického klubu, a Langer měl mezi dospělými utrum.

Alespoň v Česku. Mladíkovi se naskytla šance zamířit do švédského Pixba na tříměsíční stáž a prosadil se i do nejlepší soutěže světa. V pouhých šestnácti letech! „Mrzelo mě, když jsem tady nemohl hrát, ale ve finále to dopadlo pro můj rozvoj nejlépe, jak mohlo,“ potvrzuje platnost rčení, že vše špatné je pro něco dobré.

Letos už v domácí superlize může hrát, za Tatran zatím nasázel deset gólů, ale Langer věří, že do Švédska se ještě vrátí. „Získal jsem tam herní sebevědomí, ověřil si, že tam můžu hrát. Ale sen samozřejmě je, abych tam hrál déle než tři měsíce,“ připouští.

Nejdříve vzdělání

Teď dostane přednost škola. „Byl by risk tam jít bez vzdělání, plán je, že ještě tři roky budu chodit do školy, v Pixbu mi řekli, že k nim mám dveře otevřené,“ cení si Langer.

Teď dostane šanci pozorovat největší hvězdy světového florbalu i v reprezentačním dresu, ostatně i finský kouč českého týmu Petri Kettunen o něm mluví jako o výjimečném mladíkovi. Ale ani hvězdný talent mu neodpáře povinnosti, které benjamínci v týmech mívají.

„Jsou na mně ty otrocké práce jako nošení pití a pomáhání s věcmi, občas si vyslechnu nějaké fórky, ale to k tomu patří,“ říká smířeně.