Zatím jsme za ignoranty, čertil se po facce zkušený bek. Odvrátí Češi blamáž?

V roce 2008 v největší české hale probíhaly jen medailové boje, v nichž Češi podlehli Finsku a v boji o bronz přišla bolestivá porážka se Švýcary 4:5. Letos se v Praze hraje celý turnaj, a tak Češi vyzvali i soupeře mimo elitní čtyřku.

Jenže po výhře nad Němci přišla nečekaná porážka s Lotyši a domácí tým se dostal do nečekaných problémů. A na Garčarovi bylo znát, jak ho nepovedený start šampionátu užírá.

„Rádi bychom se tady prezentovali hrou, kdy nám budou všichni tleskat a vynášet nás do nebes, ale zatím to vypadá, že jsme úplní ignoranti a neudělali jsme nic,“ vykládal nazlobeně.

Holohlavý bek, jenž góly slaví symbolickým výstřelem z luku, nebyl po celou dobu od minulého domácího MS stabilním členem reprezentace. Předchozí dva šampionáty v týmu pod vedením Radima Cepka chyběl, zdálo se, že jeho reprezentační kariéra je u konce. Ale s příchodem finského trenéra Petriho Kettunena dostal novou šanci, kterou nepustil.

„Za poslední dva roky jsem toho hodně obětoval. Je to nějakých padesát dnů, které jsem místo odpočinku a rodiny trávil s reprezentací,“ vypočítává. „Hodně jsem přemýšlel, jestli to pro mě má takovou hodnotu, abych vsadil vše na jednu kartu. Ale touha zahrát si doma byla velká a vyhozený čas to určitě nebyl,“ má jasno.

O to víc nechce obránce senzačního superligového lídra Sparty Prahy končit turnaj zklamaný. Mnohé napoví úterní duel se Švýcarskem (od 19.30), Češi budou zřejmě potřebovat pro přímý postup vyhrát. „Snaha bude odvrátit blamáž. A nepřihrát si silného soupeře do čtvrtfinále,“ má jasno.

Výbuch v podobě sedmého místa už ostatně zažil před šesti lety ve Švýcarsku. I tam sebevědomí Češi narazili s Lotyši a pak prohráli čtvrtfinále s Finy… „Nechci být dvakrát u takové nepořízené. Teď si musíme sednout, říct si, co jsme vlastně udělali, abychom měli šanci bojovat o medaili. Proti Němcům sice výhra, ale příšerný výkon. Proti Lotyšům facka,“ dodává Garčar.