Český kanonýr nasázel další hattrick! Spadli jsme na dno, ale hrát umíme

V čem byla největší změna oproti zápasu s Lotyši?

V přípravě jsme kromě Slováků nesehráli zápas, kdy musíme tvořit hru, možná tam byl ten šok. Každopádně takové zápasy musíme zvládat, to nás neomlouvá. V neděli jsme po prohraném zápase spadli na úplné dno. Semkli jsme se, museli pracovat jako tým. Věděli jsme, o co jde, to nás heclo ještě víc.

Jste rádi i proto, že jste si přímý postup uhráli sami a nemusí jen děkovat Němcům, že vám k němu pomohli nečekanou výhrou nad Lotyšskem?

Chtěl bych jim poděkovat, ale jsem rád, že jsme zápas se Švýcary zvládli a ukázali jsme, že umíme hrát florbal. Pořád tam byla motivace získat první místo. Doufám, že se připravíme i na čtvrteční zápas (proti vítězi utkání Dánsko–Estonsko) a podáme co nejlepší výkon.

Zase to ale bude zápas, kdy budete muset vytvořit hru.

Bude důležité dát rychle góly. Vychází to asi na Dánsko, asi budou pracovat na postavené obraně a chodit do protiútoků. Bude záležet jen na nás, abychom neudělali tolik chyb.

Vy jste na turnaji dal už druhý hattrick, celkem sedm gólů. Přihrávky spoluhráčů neomylně proměňujete.

Kluci mají neuvěřitelné oči, musím je pochválit. Vychází to z psychické pohody, zvykl jsem si na tu atmosféru a už nejsem tolik nervózní. Hledám si ty pozice, je tam i trocha štěstí.

Diváci v hale skandovali vaše jméno, to nebývá ve florbale zvykem.

Právě, to je úplná paráda, užívám si to. I to mě vede k lepším výkonům.

Jaká je největší přednost vašeho útoku s Tomem Ondruškem a Patrikem Dóžou?

Protiútoky, to jsme dneska ukázali. A umíme si dát přihrávky z první.