Český florbal chce získat další MS žen nejpozději do roku 2025

"Dlouhodobě to zvažujeme. Rozhodně chceme, aby se mistrovství světa žen do Česka vrátilo. První bylo docela úspěšné, tak je na co navazovat, ale ještě rozhodnuto není, jestli kandidovat na 2023 nebo 2025," řekl novinářům prezident Českého florbalu a viceprezident Mezinárodní florbalové federace (IFF) Filip Šuman.

Podle něj vypíše IFF vyzve zájemce o kandidaturu na jaře příštího roku. "Jestli budeme mít zájem o rok 2023, nebo bychom kandidovali na 2025, je spíš otázkou vnitřního vyhodnocení. Je pravda, že v lednu nás čeká velká akce, Pohár mistrů v Ostravě, a potom v roce 2021 mistrovství světa juniorů, takže pozornost je upřená spíš na tyto dvě akce," uvedl Šuman.

Po letošním mistrovství světa v Neuchatelu se bude hrát další ženský světový šampionát v roce 2021 ve švédské Uppsale. Mužské mistrovství světa hostila Česká republika třikrát v letech 1998, 2008 a 2018.

Česká strana se bude rozhodovat i podle možných protikandidátů. "Kdybychom při zájmu mimoevropského kandidáta cítili, že ta akce může být dobrá, mohlo by to ovlivnit naše rozhodnutí. Na mezinárodní úrovni jsem velký zastánce toho, abychom velké šampionáty dělali i mimo Evropu," prohlásil Šuman.

"Máme s tím pozitivní i negativní zkušenosti. Poslední juniorský šampionát v Kanadě skončil poměrně velkými finančními problémy. To je něco, co pořadatele i IFF ovlivní. Ve chvíli, kdy se Asie extrémně rozvíjí a třeba Singapur nebo Thajsko řekly, že o to mají velký zájem, i my Češi bychom to brali v potaz," doplnil Šuman.