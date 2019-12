Trestuhodné, uznala česká kapitánka po nejbolestivější porážce kariéry

Je největší hvězdou a kapitánkou českých florbalistek, v reprezentaci odehrála už 103 zápasů. Ale když po semifinále dostala Eliška Krupnová otázku, jestli je to pro ni nejbolestivější porážka kariéry, bez váhání odpověděla: „Ano.“ Historický milník v podobě světového finále byl v Neuchatelu tak blízko, jenže po senzačním obratu z 1:6 na 7:6 slavily Švýcarky.

Co rozhodlo závěr zápasu? Měly Švýcarky víc fyzických, nebo psychických sil?

Prostě začaly hrát šest na pět, bylo jasné, že nás zatlačí. Ale dostat čtyři góly ze stejného místa je prostě trestuhodné…

Co bylo klíčovým momentem švýcarského obratu?

Gól na 6:3 byl nepříjemný, ale nebyl to konec světa. Je těžké hrát v pěti proti šesti, jenže dostat z toho samého prostoru další góly, co na to říct.

Kapitánka Eliška Krupnová a trenér Sascha Rhyner při tréninku v Neuchatelu.

Martin Flousek/Český florbal

Jak jste plánovaly závěr utkání odehrát?

Řekli jsme si, že chceme hlídat ten střed, aby tam míček neprošel. Ale stejně se tam odrážel…

Přitom zejména začátek jste měly skvělý, Švýcarky jste jednoznačně přehrávaly…

Ještě ve třetí třetině, než začala ta série vyloučení, jsme to pořád držely, hrály jsme na míčku. Ale ta vyloučení hru rozkouskovala a přiklonilo se to na stranu Švýcarek.

Zahrávaly jste dvě trestná střílení, vždy jste před nimi absolvovala krátkou poradu s Denisou Ratajovou. Co rozhodlo, že na obě šla ona?

Lara (Heiniová, spoluhráčka obou Češek z klubu Pixbo) je malá, tak jsme se domluvily, že si na ní věří. Já si myslela, že střela, kterou Denisa umí, na ni platí víc. Když jedno proměnila, šla i na druhé, bohužel dala tyčku, bylo to fakt blízko…