Florbalistky Vítkovic postoupily do superfinále, Chodov má mečbol

Florbalistky Vítkovic zvítězily ve čtvrtém semifinále play off extraligy na hřišti městského rivala FBC Ostrava 8:3 a ovládly sérii 4:0 na zápasy. Postoupily tak popáté za sebou do superfinále, kde budou obhajovat tituly z let 2018 a 2019. Chodov vyhrál v pražských Střešovicích 2:1 a vede 3:1 na utkání. Dosáhnout na účast v jediném duelu o titulu, který se bude hrát druhý víkend v červnu, může ve středu doma.