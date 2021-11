Čeští florbalisté mají v nominaci na MS 10 nováčků a jediného medailistu

Potřetí se na MS představí obránce Ondřej Němeček a útočník Marek Beneš z Tatranu Střešovice. Na účast na minulém šampionátu v roce 2018 v Praze navážou vedle nich a Ondruška také brankář Lukáš Bauer z Mladé Boleslavi, obránci Jiří Bauer z Chodova, Martin Kisugite z Könizu a útočníci Adam Delong z Vítkovic, Mikuláš Krbec ze Sparty, Filip Langer z Kalmarsundu a Josef Rýpar z Linköpingu.

Premiéra čeká gólmana Martina Beneše ze Sparty, beky Jiřího Bestu s Ondřejem Vítovcem z Vítkovic, Jakuba Grubera s Lukášem Punčochářem z Mladé Boleslavi a útočníky Matěje Havlase s Davidem Šimkem ze Střešovic, Matyáše Šindlera z Vítkovic, Filipa Formana z Bohemians a Adama Hemerku z Mladé Boleslavi. Pět z nich se může pochlubit titulem juniorského mistra světa.

U triumfů v roce 2019 v Halifaxu i při obhajobě letos v srpnu v Brně byli Forman s Havlasem. Na prvním úspěchu v Kanadě se podílel i Šindler a Langer, letos byli na šampionátu hráčů do 19 let Punčochář a Hemerka.

Kouč reprezentace Petri Kettunen.

Martin Flousek/Český florbal

"Hlavním důvodem k jejich nominaci byly výkony, které předvedli v Plzni. Odehráli dva kompletní zápasy a částečně zasáhli i do duelu s Finskem. Hráli fakt výborně a bylo téměř nemožné je vyřadit," uvedl v tiskové zprávě Kettunen. "Do naší hry vnášejí rychlost a trochu jiný způsob hry, který je lehce unikátní. Jejich styl hry se mi líbí a v těch těžkých zápasech byl opravdu účinný. Je to nový a svěží vítr v našem týmu."

Další šampion z roku 2019 obránce Dominik Beneš z Mladé Boleslavi se nevešel do týmu při posledním škrtu, který Kettunen udělal i na základě generálky z poloviny října v Plzni. Na Euro Floorball Tour tam Češi sice podlehli Švýcarsku 2:4, ale porazili Švédsko 6:3 i Finsko 5:4 po samostatných nájezdech.

"Musel jsem po EFT vyřadit jedno jméno. Vzhledem k výkonům, které hráči předvedli, to bylo velmi, ale opravdu velmi složité. Řekl bych, že to bylo asi nejtěžší rozhodnutí, které jsem musel jako trenér reprezentace udělat," prohlásil Kettunen. Na 13. světovém šampionátu budou Češi bojovat o čtvrtou medaili po stříbru z roku 2004 a bronzech z let 2010 a 2014.

"Klíčový bude náš týmový duch a společná práce. Kluci opravdu chtějí hrát a obětovat se pro tým. Nejsme mančaft plný individualit. Jsme jeden tým, který má jasný cíl a sen, pro který tvrdě dře. To je naše největší výhoda, se kterou vstoupíme do světového šampionátu," uvedl Kettunen.

"Každý úspěch se dostaví jedině s dobrou obranou. Stále platí, že musí být pevná jako diamant. Nám se na EFT podařilo hrát velmi dobře zezadu. Je to základní stavební kámen k tomu, abychom si vypracovali brejkové šance. Na tom stojí úspěch v mezinárodním florbale - mít vybroušenou obranu, zvládat brejky a dostávat se do gólových pozic," dodal Kettunen.

Turnaj se bude hrát s ročním odkladem poté, co byl kvůli pandemii koronaviru přeložen z loňského prosince. Český tým do něj vstoupí v pátek 3. prosince v 18:30 duelem s Německem, o dva dny později se utká od 17:45 v základní skupině B se Švýcarskem a v pondělí 6. prosince v 18:45 nastoupí proti Norsku. První dva celky postoupí přímo do čtvrtfinále, další dvě čeká kvalifikace o play off. Turnaj vyvrcholí v sobotu 11. prosince.