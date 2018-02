Florbalisté Pardubic slaví premiérový postup do play off

Florbalisté osmých Pardubic vyhráli v 25. kole superligy v Liberci 4:3 a zajistili si jedno dějství před koncem základní části poslední volné místo ve čtvrtfinále play off. V něm se Východočeši představí poprvé v historii. Devátý FBC Ostrava, který má ještě k dobru úterní dohrávku s Ústím nad Labem, už je nemůže přestihnout. Má totiž při ztrátě šesti bodů horší bilanci ve vzájemných zápasech.

"Celý zápas bylo vidět, že oběma týmům jde o hodně. My jsme měli více ze hry, ale trápení v koncovce bylo nekonečné. Jsem rád, že jsme až do konce věřili a dokázali jsme díky tomu zápas otočit. Tým ukázal svůj charakter a vybojoval pro Sokol play off," řekl trenér Pardubic Ladislav Štancl oficiálnímu webu Českého florbalu.

Liberec bojuje o udržení desáté pozice, která znamená únik před play down o záchranu. Po základní části už s jistotou skončí sezona pro FBC Ostrava.

V čele se drží Mladá Boleslav o bod před mistrovským Chodovem. Mladá Boleslav vyhrála na hřišti předposledních Bulldogs Brno 9:4, Chodov zvítězil ve Znojmě 11:4. K triumfu stačí Středočechům získat za týden v neděli o bod méně než Chodov ze souboje s Libercem, protože mají lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Tipsport superliga florbalistů - 25. kolo: FBC Liberec - Sokol Pardubice 3:4 (1:1, 1:0, 1:3) Branky: 2. Salát, 26. Strobach, 43. Valeš - 45. a 47. Teichman, 15. Petr, 58. P. Pakosta. Panthers Otrokovice - Tatran Střešovice 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) Branky: 50. a 53. Jurčík, 46. Pešat - 11. Ullmann, 56. Meliš. TJ Znojmo - Chodov 4:11 (2:5, 1:0, 1:6) Branky: 4. Šindelář, 15. F. Horák, 38. Salava, 45. J. Procházka - 5., 19. a 52. Tyl, 8. a 47. Ondrušek, 9. Strachota, 12. M. Vávra, 44. Kotlas, 51. Pražan, 55. Mikeš, 60. Fiala. Sparta Praha - 1. SC Vítkovice 7:2 (1:1, 2:0, 4:1) Branky: 8., 41. a 49. Košir, 32. a 56. Garčar, 34. Krejča, 52. Kareš - 6. L. Hájek, 57. Hubálek. Bulldogs Brno - Mladá Boleslav 4:9 (2:6, 1:1, 1:2) Branky: 24. a 44. Černoch, 7. L. Ondráček, 14. J. Bauer - 5., 7. a 20. J. Bína, 1. a 58. Natov, 19. a 40. Tadeáš Chroust, 6. Krajcigr, 48. Pluhař. FbŠ Bohemians - FBC Česká Lípa 11:4 (2:1, 3:0, 6:3) Branky: 27. a 57. Šárka, 28. a 34. M. Krebner, 16. P. Šebek, 20. P. Kieler, 44. Cabejšek, 46. Mandík, 48. D. Šimek, 48. Šefčík, 52. K. Krbec - 41. a 47. Hřebřina, 12. Legner, 47. Ekl.

1. Mladá Boleslav 25 21 0 2 2 195:100 65 2. Chodov 25 20 2 0 3 199:100 64 3. 1. SC Vítkovice 25 17 5 0 3 181:119 61 4. Otrokovice 25 12 1 6 6 132:106 44 5. FbŠ Bohemians 25 12 3 2 8 155:135 44 6. Sparta Praha 25 11 4 3 7 144:130 44 7. Tatran Střešovice 25 8 5 3 9 141:127 37 8. Pardubice 25 9 2 3 11 124:136 34 9. FBC Ostrava 24 7 3 1 13 116:153 28 10. FBC Liberec 25 4 4 4 13 146:178 24 11. FBC Česká Lípa 25 6 2 2 15 115:185 24 12. TJ Znojmo 25 6 1 3 15 115:167 23 13. Bulldogs Brno 25 3 2 4 16 107:150 17 14. Ústí nad Labem 24 2 2 3 17 93:177 13

Extraliga florbalistek - 21. kolo: FBC Liberec - 1. SC Vítkovice 0:16 (0:6, 0:4, 0:6) Židenice - FBS Olomouc 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Chodov - FBC Ostrava 7:5 (1:3, 3:1, 3:1) FbŠ Bohemians - Panthers Praha 10:7 (6:3, 2:4, 2:0) Tatran Střešovice - FK Jižní Město 1:12 (1:4, 0:4, 0:4) FBK Jičín - Sokol Královské Vinohrady 7:3 (0:1, 3:1, 4:1)