"Pro Pardubice jsme se rozhodli z několika důvodů. Je to nováček v play off a očekávám, že zkušenosti budou jednoznačně na naší straně. Zároveň by mohlo sehrát roli i to, že se soupeři v poslední době tolik nedařilo a nemá tak široký kádr, jak je v play off důležité," řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera webu Českého florbalu.

Středočeši vyhráli dlouhodobou část nejvyšší soutěže potřetí v historii. Poprvé se jim to povedlo v ročníku 2014/15. "Máme radost, že se nám ve vyrovnaném závěru základní části podařilo obhájit prvenství a do play off jdeme z nejlepší výchozí pozice," doplnil Pazdera. Na vítězství nad Znojmem se podílel pěti body za čtyři branky a jednu asistenci útočník Milan Tomašík.

Vítězství Chodova nad Libercem řídil šesti body za tři góly a stejný počet přihrávek Tom Ondrušek, který díky tomu dosáhl na vítězství v produktivitě. Nejlepší střelec soutěže si polepšil na 66 bodů za 43 branek a 23 přihrávek z 26 utkání. Stejný počet bodů měli i druhý Jiří Curney z Mladé Boleslavi (33+33) a třetí Lukáš Hájek z Vítkovic (31+35).

Superliga florbalistů - 26. kolo: Chodov - FBC Liberec 12:7 (6:4, 1:1, 5:2) Branky: 5., 6. a 12. M. Koutný, 8., 16. a 55. Ondrušek, 25. a 48. Tyl, 14. Mikeš, 41. Pražan, 49. Strachota, 59. Matejčík - 6. a 29. T. Marek, 2. Kroupa, 14. Šoltys, 18. Valeš, 58. L. Veselý, 59. Hůza. FBC Česká Lípa - Sparta Praha 4:11 (0:2, 2:5, 2:4) Branky: 39. a 55. Ekl, 35. Dzierža, 58. Hřebřina - 10., 28. a 34. Garčar, 2. Ježek, 21. Kareš, 22. Zouzal, 30. Krejča, 49. Svatoš, 50. Bartoš, 53. Zeman, 54. Ujhelyi. Mladá Boleslav - TJ Znojmo 13:4 (4:2, 4:1, 5:1) Branky: 14., 20., 37. a 41. Tomašík, 15. a 41. Krajcigr, 36. a 59. Curney, 11. Jelínek, 26. Tadeáš Chroust, 38. Gruber, 52. Natov, 56. Zakonov - 20. a 50. Palát, 13. V. Procházka, 29. Kucharič. Sokol Pardubice - Patnhers Otrokovice 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) Branky: 24. a 27. Sovják, 1. Szweda, 26. Pešat, 50. Uhrinovský, 56. Kostka. Tatran Střešovice - FBC Ostrava 4:11 (3:6, 0:2, 1:3) Braky: 10. Komárek, 14. Jiří Kolísko, 16. Meliš, 52. Mühlfait - 19., 26., 46. a 56. Mendrek, 2., 13. a 59. Trulík, 7. a 34. Klimscha, 12. Daniš, 19. Eichner. Ústí nad Labem - FbŠ Bohemians 2:8 (1:2, 0:3, 1:3) Branky: 17. a 51. Kopecký - 18., 24. a 51. Cabejšek, 43. a 46. Höffer, 12. Dobisík, 25. T. Kindl, 27. P. Šebek. 1. SC Vítkovice - Bulldogs Brno 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) Branky: 4., 42. a 59. Delong, 27. Rýpar, 60. Hrubý - 53. L. Ondráček.

Konečná tabulka: 1. Mladá Boleslav 26 22 0 2 2 208:104 68 2. Chodov 26 21 2 0 3 211:107 67 3. 1. SC Vítkovice 26 18 5 0 3 186:120 64 4. FbŠ Bohemians 26 13 3 2 8 163:137 47 5. Sparta Praha 26 12 4 3 7 155:134 47 6. Otrokovice 26 13 1 6 6 138:106 47 7. Tatran Střešovice 26 8 5 3 10 145:138 37 8. Pardubice 26 9 2 3 12 124:142 34 9. FBC Ostrava 26 8 3 2 13 132:163 32 10. FBC Liberec 26 4 4 4 14 153:190 24 11. FBC Česká Lípa 26 6 2 2 16 119:196 24 12. TJ Znojmo 26 6 1 3 16 119:180 23 13. Bulldogs Brno 26 3 2 4 17 108:155 17 14. Ústí nad Labem 26 2 3 3 18 101:190 15