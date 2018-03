Florbalisté Mladé Boleslavi a Chodova zvládli i druhé čtvrtfinálové zápasy

Čtyřmi body za tři branky a jednu asistenci se podílel na výhře Mladé Boleslavi Jakub Gruber a hattrick zaznamenal také Radek Krajcigr. Favorit, který v sobotu první duel vyhrál také jasně 11:3, už po první třetině vedl 6:1.

„Byla to zasloužená výhra, kdy po první třetině už bylo rozhodnuto a zápas se z obou dvou stran jen dohrával. Třetí zápas série bude rozhodující, Pardubice požene plná domácí hala a uspět v tomto utkání určitě nebude snadné," řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera webu Českého florbalu.

Chodov po sobotním vítězství 7:2 musel dnes bojovat proti Otrokovicím až do konce. Vítězství mu zařídil dvěma góly Marek Vávra, který v 57. minutě vstřelil rozhodující branku.

Tatran měl po vítězství 8:2 dobře rozehraný i druhý duel a vedl 3:1, ale Vítkovice po obratu slavily díky vítězné brance Jana Jastřebského po nájezdech. „Dnes to byl konečně od nás zápas play off. Bylo tam asi šest tyček a celý zápas jsme měli smůlu, ale je to zasloužená výhra. Protrhli jsem naše trápení a rozjíždíme se," uvedl kouč Vítkovic Pavel Brus.

Bohemians po úvodní výhře 5:4 v prodloužení tentokrát v derby se Spartou prohráli 2:4. „Sparta nás dnes předčila v jednoduchosti a samozřejmě i v nasazení a zodpovědnosti směrem do obrany, kdy nám prakticky nenechala ani píď hřiště. Musíme se otřepat a příští víkend podat kvalitnější výkony," prohlásil trenér Bohemians Michal Jedlička.

Čtvrtfinále play off Tipsport superligy florbalistů - 2. zápasy: Mladá Boleslav - Sokol Pardubice 10:1 (6:1, 1:0, 3:0) Branky: 1., 11. a 17. Krajcigr, 6., 25. a 59. Gruber, 16. J. Bína, 17. Tadeáš Chroust, 43. Zakonov, 49. Natov - 19. Krigovský. Stav série: 2:0. FbŠ Bohemians - Sparta Praha 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Branky: 20. Šárka, 32. P. Šebek - 7. a 10. Svatoš, 25. Košir, 50. Garčar. Stav série: 1:1. 1. SC Vítkovice - Tatran Střešovice 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:1, 2:0 - 0:0) Branky: 15. Jan Šebesta, 45. Hájek, 57. Delong, rozhodující sam. nájezd Jastřembský - 9. Ullmann, 14. Brautferger, 29. Vítovec. Stav série: 1:1. Chodov - Panthers Otrokovice 4:3 (1:2, 0:0, 3:1) Branky: 50. a 57. M. Vávra, 7. Tyl, 41. Mikeš - 2. Ťopek, 4. Sovják, 51. Petřík. Stav série: 2:0.