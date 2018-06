Křeč a technické trable sebraly Štybarovi sen o titulu z časovky

Štybar absolvoval v květu italské Giro, následně se dával dohromady a ladil formu pro další závody. „Zdá se mi, že čím více času uplynulo, cítím se hůře. Trochu jsem odpočíval, pochopitelně i trénoval. Snažil jsem se ladit právě časovku. Hodně jsem jezdil na speciálu, protože nikdy na to nemám v průběhu roku čas. Tak jsem se nyní mohl dobře připravit, protože další závody pojedu až v srpnu," vysvětloval Štybar po mistrovské časovce v Karlových Varech. Dokončil ji jako sedmý.

„Mrzí mě to. Dobře jsem si to rozjel. Nevím, zda bych dokázal stáhnout rozdíl na vedoucího Pepu Černého, ale určitě jsem byl schopný zrychlit. Tempo v prvním kole jsem měl rozumné," vypravoval Štybar.

Jeho plány zničily technické trable. „Sjelo mi dolů sedlo. Absolvoval jsem v hodně nepříjemné pozici asi pět kilometrů. Bylo to ve sjezdu, letěl jsem přes padesát kilometrů v hodině a nechtěl měnit kolo zrovna v tak rychlém úseku," říkal Štybar.

„Hned jak se silnice zvedla do stoupání a já jel třicítkou, tak jsem sáhnul po rezervním stroji. Ale jak jsem jel dlouho ve špatné pozici, dostal jsem křeč a ta se mě nepustila až do cíle. Nemohl jsem pořádně šlapat, už jsem to vlastně jen dojel," popisoval Štybar, jenž se nakonec musel spokojit se sedmou příčkou.

Nešlo o jediný technický problém. Krátce před startem totiž zjistil, že nefunguje přehazovačka. „Kabel se regulérně někde v rámu přecvaknul. Nevím, jestli byl krátký nebo šlo o důsledek cestování. V předešlých dnech vše fungovalo. A najednou čtyřicet minut před startem tohle. Docela pech," pokrčil rameny Štybar.

Hektickou výměnou se však nenechal rozhodit. „Věděl jsem, že mám rezervní kolo, takže jsem si stres nedělal. Byl jsem v klidu. Navíc se vše stihlo," ujišťoval Štybar, že nečekané trable neměly na výkon vliv.

Doufá, že do neděle dostatečně zregeneruje, aby mohl myslet na obhajobu titulu z hromadného závodu. „Moc bych si to přál. Spousta lidí mi říká, že jsou zvyklí na mistrovský dres a mohou mě pak rychleji najít v balíku," smál se Štybar, jenž tuší, že půjde o tradiční bitvu profesionálů s domácí stájí Elkov Author. „Je to tak každý rok. Uvidíme, kdo bude mít zájem se domluvit na spolupráci," nedělal si těžkou hlavu úřadující šampión.