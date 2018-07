Hvězdě v zámoří ruply nervy. A už to létalo

Hvězdě ze zámoří ruply nervy. I když berou milióny dolarů, fanoušci se opět přesvědčili, že i nejznámější hráči profesionálních soutěží, jsou jen lidé z masa a kostí, kteří těžce koušou, když se jim na hřišti něco nepovede. Posledním důkazem budiž počin baseballisty Carlose Gómeze. Ten si poté, co nedokázal odpálit v utkání s Miami, frustraci vyléčil mimo hřiště. Emoce i voda tryskaly v tu chvíli naplno a publikum ani nedýchalo napětím, co se ještě stane.

Ve dvaatřiceti toho má v MLB za sebou dost a dost, jenže zápasy Gómez prožívá stejně, jako když mu bylo dvacet. A pokud se mu něco nepovede, tak to dá náležitě najevo. Když v utkání s Miami nezvládla hvězda odpal a musela ze hry, vzteky byla bez sebe. Známý baseballista, který bere v Tampě milióny dolarů ročně a čekají se od něj parádní výkony, zklamaně kráčel mimo hřiště.

A teprve tam skutečně odpálil. Přišel k nádobě s vodou a práskal do ní jako smyslů zbavený, což pochopitelně neuniklo kamerám. Pak odhodil pálku, v klidu však ještě evidentně nebyl. Odnesla to další plastová nádoba s pitím, do které práskl po chvíli už rukou a kelímky se rozlétly široko daleko. Tím bylo běsnění u konce, ale díky divočině je Gómez hitem internetu.