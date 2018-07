Juniorští squashisté jsou v semifinále MS a mají jistou medaili

O historický úspěch českého squashe se postarali junioři na mistrovství světa družstev do 19 let v Indii. Tým v čele s Viktorem Byrtusem a Ondřejem Vorlíčkem porazil ve čtvrtfinále Malajsii 2:0 a postupem do semifinále si zajistil medaili, neboť o třetí místo se na MSJ nehraje.