Čeští juniorští squashisté získali bronz na MS družstev

Čeští reprezentanti vybojovali na juniorském mistrovství světa ve squashi poprvé v historii bronzové medaile. Na šampionátu družstev do 19 let v Indii prohrál tým v čele s Viktorem Byrtusem a Ondřejem Vorlíčkem v semifinále s favorizovaným Egyptem 0:3, o třetí místo už se nehraje.

Tým, do nějž vedle Byrtuse a Vorlíčka patří ještě Marek Panáček a Benjamin Bergel, na šampionátu v Čennaí prošel do semifinále bez porážky. V základní skupině si Češi poradili se Zimbabwe i s obhájci titulu z Pákistánu, v play off vyřadili Švýcarsko a Malajsii.