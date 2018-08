Baseballový rozhodčí zkolaboval v pekelném vedru. K tomu schytal ránu míčkem

Vysoké teploty dávají zabrat všem. Větší zátěži musí pochopitelně musí čelit sportovci, na které mohou mít vedra výrazný vliv. Baseball v tomto směru patří k nejnáročnějším sportům. Pokud se hraje v dusné letní výhni, může utkání probíhat klidně tři až více hodin. A jestliže se hrají dva duely za sebou, jsou baseballisté na hřišti klidně dvojnásobnou dobu.

A rozhodčí, kteří mají na sobě několik chráničů, jsou na tom ještě hůř. „Vedle masky na obličeji má pod košilí umístěný plastron, pak klasický suspenzor a holenní chrániče. Pod tím vším ještě několik funkčních trik," prozradil Přibyl, elitní český baseballový rozhodčí. „V tomto počasí si procházíme peklem. Jsme na přímém slunci několik hodin."

Ve zmíněném duelu mezi Arrows Ostrava a pražskou Kotlářkou se na pokraji sil ocitl rozhodčí a přímo na hřišti zkolaboval. „Podle mých zpráv byl trefen až čtyřikrát do masky a chráničů. To organismu vůbec nepřidá. I to mohlo být příčinou kolapsu," tvrdil Přibyl z České baseballové asociace.Zahraniční nadhazovači v extralize posílají míč do hry rychlostí přes 140 km/h a jedná se tedy o pořádné pecky.

„Měl slabou chvilku. Rozhodčímu se zamotala hlava a spadl na zem. Bylo opravdu šílené vedro," tvrdil Aleš Navrátil, hrající trenér Arrows Ostrava. „V tomhle vedru je strašně vyčerpávající hrát. Musí se hodně pít, aby tělo nekolabovalo. Na hřišti jste třeba deset minut, pak tam nastoupí zase soupeř. A tahle dokola třeba tři hodiny."

Také proto se většina týmů snaží, aby byl jejich soupeř na „poli" co nejdéle. „Když se nám v útoku daří a máte hodně pěšců na metách, obrana soupeřů pak hraje na sluníčku déle. Pak je to takový mentální souboj s vysílením," prozradil strategii Navrátil s Arrows Ostrava.