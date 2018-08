Z rakouské výhně chci dvě medaile, přeje si střelec Lipták

Ve čtvrtek startuje evropský šampionát. Jak si vedete v tréninku?

Jsme v Rakousku od neděle a je tu stejné vedro jako u nás. Trpíme, ale to tady těžce nesou všichni. Podle tréninků se nedá forma úplně odhadnout. Jedna položka mi sedne a je za čistých pětadvacet, ve druhé udělám dvě chyby a mám pocit, že v té výhni si i asfaltoví holubi létají, jak chtějí. Rozhodovat bude momentální situace v závodních položkách.

Troufnete si odhadnout, co z toho může vzejít?

Chci medaili z jednotlivců i družstev. Ale to tady chtějí všichni, sjela se prakticky kompletní evropská špička v mužích, ženách i juniorských kategoriích. Myslím si, že můžeme být úspěšní na více frontách jak v jednotlivcích, tak i v družstvech nebo smíšených dvojicích. Totéž platí o skeetařích, kteří závodí příští týden.

Soutěž družstev má nový formát, jak vypadá?

Dřív se odstřílelo 125 terčů a sečetly se výsledky, z toho vyšlo pořadí i pro družstva. V jednotlivcích dál už pokračovali jen finalisté. Teď se znovu po 125 ranách sečtou výsledky, ale v sobotu je na programu nový samostatný závod družstev, do něhož postoupí osm nejlepších. Zatím nevíme přesný formát, ale první by měl střílet v jedné rundě proti osmému, a tak dál. Každý ze tří borců v týmu má pětadvacet ran. Opět se to sečte a lepší tým jde do semifinále, a dva nejlepší se utkají o zlato, poražení o bronz. Věřím, že nebudeme v boji o medaile chybět, z družstev jsme jich v posledních letech přivezli hodně. David Kostelecký i Pavel Vaněk jsou silní parťáci. Můžeme se navzájem i povzbudit. Zvláštní je, že mistrem Evropy může být nakonec i osmý tým po základním závodě.

Tato střelnice je prakticky nová, vyhovuje vám?

Ona je zmodernizovaná, ke třem střelištím pro trap i skeet přibyla ještě dvě nová. Moderní jsou i vrhačky. Letos tu střílím poprvé. Nemohu říct, že by mi nevyhovovala nebo naopak jsem se cítil super, to ukáže až samotný závod. Máme to z Brna jen 170 kilometrů, takže za humny. Měly by se tu pořádat výhledově i závody Světového poháru, bylo by to lepší, než létat do Ameriky nebo Asie.

Jak se perete s vedrem?

Přivezli jsme si skládací altánek, usadili ho ve stínu, tam to jde. Horší je to venku, než dojdu na střeliště, jsem propocený. Taková vedra opravdu nemusím.

V září se v Koreji uskuteční mistrovství světa a na něm už se bude střílet také o čtyři účastnická místa do olympijského Tokia. Dá se říct, že Evropa je takovou velkou generálkou?

Vzhledem k tomu, že osmdesát procent světové špičky tvoří Evropané, a v Leobersdorfu jsou všichni, kdo umějí střílet, pak určitě ano. Bonusem jsou evropské medaile. Pochopitelně vrcholem sezóny bude světový šampionát s první šancí na letenku do Tokia, Vždycky je fajn, když ji máte hned na začátku a nemusíte o účast na olympiádě bojovat do posledního závodu.