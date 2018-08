Milán, Turín a Cortina d'Ampezzo budou usilovat o ZOH v roce 2026

O pořádání zimních olympijských her v roce 2026 se budou dohromady ucházet Milán, Turín a alpské lyžařské středisko Cortina d'Ampezzo. Podání společné kandidatury na dnešním zasedání odhlasoval výkonný výbor Italského olympijského výboru.

Podle zveřejněného plánu by se Turín s Milánem měly podělit o soutěže v hokeji a rychlobruslení. Milán by pak měl hostit krasobruslaře, zatímco v Cortině by se závodilo o medaile ve skocích na lyžích a sjezdovém lyžování. Organizátoři mají v úmyslu využít i menší střediska jako Livigno, Bormio nebo Trento.

O pořádání her v roce 2026 projevily také předběžný zájem Calgary, japonské Sapporo, Stockholm a turecké město Erzurum. Kandidaturu švýcarského Sionu zamítlo referendum a podpory veřejnosti se nedostalo ani kandidatuře Štýrského Hradce. Pořadatel bude vybrán na zasedání Mezinárodního olympijského výboru příští rok v září.

Nejbližší zimní hry uspořádá v roce 2022 Peking.