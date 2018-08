Evropský titul v triatlonu má Le Corre, Brownlee je bez medaile

Favorizovaný Brit Alistair Brownlee, dvojnásobný olympijský vítěz, se v závěrečném běhu marně snažil smazat velkou ztrátu. Nakonec doběhl čtvrtý 55 sekund za Le Correm a útok na čtvrtý evropský titul mu nevyšel. Skvělá běžecká část naopak katapultovala na stříbrnou pozici Alarzu, jenž byl po kole až patnáctý s mankem minuty a 23 vteřin.

"Měl jsem z Alistaira nahnáno, protože je těžko k poražení, ale nebyl v obvyklé formě. Já jsem naopak měl svůj den a mám velkou radost," řekl Le Corre, někdejší mistr světa do 23 let, který vylepšil druhé místo z loňského evropského šampionátu ve sprint triatlonu.

"Mám z toho takové rozpolcené pocity, protože tam přede mnou bylo v pár vteřinách hodně míst. Stačilo možná začít běh trochu rychleji. Moc mi nevyhovuje takovéhle chladnější počasí. Nakonec tak nějak poloviční spokojenost," uvedl v rozhovoru s novináři Čelůstka.

Druhý český závodník František Linduška byl ze 46. místa a takřka devítiminutového manka hodně rozčarovaný. "Přijel jsem bojovat přinejmenším o dvacítku, takže sotva mohu být spokojený. Je to pro mě velké zklamání," prohlásil Linduška.

"Jediné pozitivní je asi první kolo plavání, kdy jsem se držel na čele druhé skupinky. Na kole ještě jakž takž, ale když jsem slezl na běh, tak tam absolutně vůbec nic nebylo a už jsem se jen propadal dozadu," řekl Linduška.

Běžeckou část si doslova protrpěl. "Nemohl jsem se pořádně dodýchnout, celá tři kola jsem se potýkal s pícháním v boku. Nohy by ještě vcelku šly, ale to dýchání mě vůbec nepustilo dál. Když na desítce chytíte takhle špatný den, tak je všechno ztracené," mrzelo Lindušku.

"Vůbec nevím, čím by to mohlo být. Počasí tady přitom bylo na běh ideální. Nejsou zde vedra, co panovala poslední dny u nás," dodal.