Zlatý víkend českých skeetařů. Evropské medaile i s rekordy

Junioři Richard Klika, Daniel Korčák a Jaroslav Lang byli stříbrní. Šindelářová ke svému stříbru z individuálního závodu pak v neděli přidala ještě jedno ze soutěže smíšených dvojic, kde ji byl parťákem Lang. Tým žen Hana Adámková, Martina Skalická a Barbora Šumová obsadil šesté místo.

„Nový formát soutěže družstev, kdy se už nepočítá pořadí po základním závodě, ale nejlepší týmy střílejí play off, je trochu zrádný. Rozhoduje každá chyba, protože se v jednom souboji střílí jen 75 ran, zatímco v základním závodě jich je 375. V trappu jsme na něj doplatili, ve skeetu naopak vydělali. Jen junioři, kteří by podle starého systému vyhráli, skončili druzí, ale tři medaile jsou velký úspěch," řekl Právu do telefonu trenér české skeetové reprezentace Petr Luštický.

„Muži začali ve čtvrtfinále proti velice silným Norům, ale o tři body je porazili. Stříleli velmi vyrovnaně. V semifinále nás čekali Němci, na které jsme si věřili a porazili je s přehledem o devět terčů. Ve finále nás čekal nejlepší tým planety Italové, v čele s olympijským vítězem Rossettim. Kluci předvedli fantastický výkon a o dva body vyhráli. Vrátili jsme tak Italům porážku z finále juniorů. Juniorky se ze třetí pozice po základní části prostřílely až ke zlatu. V neděli šli Šindelářová s Langem ze třetí pozice, a nakonec skončili druzí, když s italskou favorizovanou dvojicí prohráli jen o tři terče," dodal. V seniorské kategorii se české dvojice do šestičlenných finále neprobojovaly.